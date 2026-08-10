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Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ponovo je govorio o svom planu pod nazivom "Srbija posle Vučića", i podsetio da je deo tog plana "rasformiranje Javnog servisa Srbije"!

Ovaj plan kako je podsetio podrazumeva da se u promenu RTS-a kreće odmah, u prva 24 sata nakon što blokaderi dođu na vlast!

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- Napravili smo taj plan koji se zove "Srbija posle Vučića", koji kaže da u prvih 24 sata kreće se u promenu RTS-a, rasformiranje - rekao je Đilas za Novu S.

Lider SSP je "samo" zaboravio da podseti kako je u vreme dok je bio na vladti njegova forma "Dajrekt medija" oštetila budžet Republike Srbije upravo zloupotrebom RTS-a, odnosno marketinga na Javnom servisu, tako što je "Dajrekt medija", pored popusta na cene, dobila i pravo na broj sekundi i GRP-ijeva bez naknade. Javni servis i građani Srbije oštećeni su za 688 miliona dinara, a krivično delo izvršeno je u periodu od avgusta 2009. do 2018. godine.

Inače, Đilas je u istom gostovanju na blokaderskoj Novoj S uspeo da udari na sopstvene opozicione partnere i da prizna da predsednika Aleksandra Vučića podržava više od dva miliona građana.

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