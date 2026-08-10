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Privremene institucije u Prištini proglasile su generalnog direktora Telekoma Srbije Vladimira Lučića za personu non grata i trajno mu zabranile ulazak, tranzit i boravak na Kosovu i Metohiji, uz obrazloženje da njegove izjave predstavljaju pretnju po suverenitet i ustavni poredak.

Lučić za RTS ocenjuje da je reč o "žalosnoj i apsurdnoj odluci“, koja je usmerena na njega lično, a ne na kompaniju.

"Da sam ja njima pretnja suverenitetu, čak deluje malo i smešno kad pričamo, ali generalno, oni su doneli tu odluku i ona nije usmerena na kompaniju, nego na mene lično“, rekao je Lučić.

Najavljuje da će preduzeti pravne korake protiv odluke. Podseća da je u prethodne tri godine više puta boravio na Kosovu i Metohiji i da je ranije imao, kako kaže, "značajnije oštriju retoriku“.

"Čak sam pravio tri konferencije za štampu ispred njihove vlade kada su hteli da nam ugase kompaniju. Da je neko hteo nekim mirnim putem nešto da reši sa mnom, sigurno su imali šansu da me sretnu, jer sam više puta bio i u Prištini“, naveo je Lučić.

Ukazuje na to i da se zalagao za treću licencu, što bi, prema njegovim rečima, podrazumevalo nekoliko stotina miliona evra investicija i više stotina novih radnih mesta.

Dodatno zaoštravanje prema Srbima

Lučić odluku Prištine posmatra i u kontekstu odnosa prema srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji.

"Ovo smatram dodatnim zaoštravanjem prema Srbima generalno i sad je njima trebao opet neki protivnik i onda probaju sad i od mene da naprave nekog protivnika njihovog suvereniteta“, rekao je Lučić.

Smatra da to znači da će Priština "prema Srbima dole na Kosovu i Metohiji dodatno da zaoštrava" i da im dodatno otežava život. Najavljuje formiranje međunarodnog pravnog tima i internacionalizaciju slučaja.

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"Napraviću snažan međunarodni pravni tim i ne samo pravni tim, nego ću ovo izuzetno da internacionalizujem. U taj tim probaću da dovedem razne diplomate iz Amerike i Evrope“, rekao je Lučić.

Navodi da je uveren u pravnu pobedu i da će javnost obaveštavati o potezima koje bude preduzimao.

Telekom nastavlja investicije na KiM

Lučić ističe da odluka koja se odnosi na njega neće zaustaviti poslovanje i najavljene investicije kompanije.

"Naša kompanija tamo izuzetno dobro posluje. Nju vode lokalni ljudi i ona, za razliku od druga dva operatera, posluje sa profitom, tako da sama može sebe da finansira“, rekao je Lučić.

Najavljuje nastavak investicija, pre svega u fiksnu telekomunikacionu infrastrukturu.

"Dva objekta ćemo za dva meseca u opštini Parteš montirati i uskoro još četiri objekta koja će doneti i nova radna mesta, jer su to i poslovnice i telekomunikacioni objekti, ali i značajno bolji kvalitet fiksne telefonije“, naveo je Lučić.

Prema njegovim rečima, Telekom na Kosovu i Metohiji ima oko 30.000 domaćinstava kojima pruža usluge interneta i televizije.

Kada je reč o mobilnoj telefoniji, Lučić kaže da je situacija znatno teža.

"Briselskim sporazumom smo mi ograničeni na samo 29 repetitora, što je i za srpski deo malo, a nemamo nikakvu mogućnost širenja na područje gde žive Albanci“, rekao je Lučić.

Navodi da zbog toga korisnici imaju problem sa pokrivenošću i u sredinama u kojima žive Srbi. Zbog toga kao jedno od najvažnijih pitanja izdvaja treću licencu za mobilnu telefoniju.

"Pazite, ne da nam daju direktno, nego da raspišu tender. Dakle, mi tražimo da neko raspiše tender, a oni neće to da urade zato što znaju da ćemo mi biti pobednici“, tvrdi Lučić.

Očekuje i veće angažovanje međunarodne zajednice na sprovođenju dogovorenog.

"Hajde prvo Briselski sporazum, pa konačno da nateraju prištinske institucije da ono što potpišu i urade, pa tek onda da se kreće u neke nove sporazume“, rekao je Lučić.

Tvrdi i da prištinske institucije "krše sopstvene zakone“ kako bi diskriminisale kompanije iz Srbije u odnosu na druge kompanije.

Saradnja sa SAD i razvoj veštačke inteligencije

Govoreći o strateškom dijalogu Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, Lučić kaže da je "izuzetno zadovoljan“ dostignutim nivoom saradnje.

"Mi nekoliko godina imamo izuzetno dobru saradnju koju smo krunisali sa podrškom njihove Eksim banke našem 5G razvoju“, rekao je Lučić.

Posebno je izdvojio razgovore koje je tokom poslednje posete Vašingtonu vodio u Stejt departmentu, Ministarstvu trgovine i Eksim banci.

"Došlo je do izuzetno dobrih razgovora u vezi sa razvojem veštačke inteligencije i spremnosti da nam pomognu da razne američke kompanije zajedno sa Telekomom Srbija razvijaju servise na bazi veštačke inteligencije, a da to bude finansirano od američke Eksim banke“, naveo je Lučić.

Najavio je da će krajem avgusta ponovo boraviti u Vašingtonu sa razrađenijim dokumentom o tome sa kojim bi američkim kompanijama Telekom mogao da razvija pojedine servise.

"Veštačka inteligencija je velika šansa zemalja u razvoju“, naglasio je Lučić.

Ističe da nije reč samo o data centrima, već i o razvoju servisa, i ocenjuje da bi mogućnost da Telekom Srbija bude deo tog razvoja bila izuzetno značajna za Srbiju.

Lučić kaže da Telekom intenzivno gradi 5G mrežu i najavljuje širenje pokrivenosti.

"Cilj nam je da u sledećih godinu dana pokrijemo sve male gradove. Veliki gradovi već imaju izuzetnu 5G mrežu“, rekao je Lučić.