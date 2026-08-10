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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra na jugozapadu Srbije, a posetu je započeo u Prijepolju gde je odgovorio na pitanje novinara koji su ga zamolili da prokomentariše svoju jučerašnju izjavu o mogućoj promeni vodotoka Ibra, na koji su mediji na tzv. Kosovu imali burne reakcije tvrdeći da im "Vučić preti da će ostati bez vode"?!

Što bih pretio bilo kome? Ne pretim, ja reševam vodotokove na teritoriji Srbije, u skladu sa unutrašnjim pravom Republike Srbije - kazao je dans Vučić i pojasnio: 

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- Sada će, naravno, naučnici, inženjeri i svi ostali da sednu, da vide, da dođu da mi predlože kako to izvode, i to je to. Ja nikome ništa nisam pretio, nisam ja Kurti da pretim ljudima. Nikome ništa ne pretim. Mi ćemo samo da se pozabavimo svojim problemima. Mi imamo svoje interese, znate, i bavimo se svojim interesima. To je to. I nemamo koga, čini mi se, ni da ugrozimo. I tamo gde je jezero Gazivode danas, gde je bilo juče, ne znam da li će biti sutra ili gde će biti. Dakle, živeli su Srbi, tako da ne znam šta bih im drugo rekao. Tako da, nema velike filozofije. To će država da se bavi tim. Naše unutrašnje zakonodavstvo, i to je to - rekao je Vučić.

Da podsetimo, šef srpske države juče je izjavio da Srbija okuplja stručnjake iz građevinskog sektora, inženjere i druge da se vidi kako se može promeniti vodotok Ibra.

- Kada već toliko maltretiraju naš narod, da vidimo, imamo različite razloge za promenu vodotoka Ibra, pa ćemo da vidimo šta će da rade Albanci i kako će da se ponašaju. Mi smo suverena zemlja, znate, nekad imamo interese ovakve, nekad imamo interese onakve i u skladu sa tim ćemo se ponašati - naveo je Vučić.

Kurir Politika

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