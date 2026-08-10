- Sada će, naravno, naučnici, inženjeri i svi ostali da sednu, da vide, da dođu da mi predlože kako to izvode, i to je to. Ja nikome ništa nisam pretio, nisam ja Kurti da pretim ljudima. Nikome ništa ne pretim. Mi ćemo samo da se pozabavimo svojim problemima. Mi imamo svoje interese, znate, i bavimo se svojim interesima. To je to. I nemamo koga, čini mi se, ni da ugrozimo. I tamo gde je jezero Gazivode danas, gde je bilo juče, ne znam da li će biti sutra ili gde će biti. Dakle, živeli su Srbi, tako da ne znam šta bih im drugo rekao. Tako da, nema velike filozofije. To će država da se bavi tim. Naše unutrašnje zakonodavstvo, i to je to - rekao je Vučić.