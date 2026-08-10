UŽIVO VUČIĆ U NOVOJ VAROŠI RAZGOVARA S GRAĐANIMA: Rešićemo vodosnabdevanje, asfaltiraćemo 25-30 km seoskih puteva za oko 7-8 miliona evra! ORI SE "ACO, SRBINE"
- 15:24Vučić u Novoj Varoši razgovara s građanima: Rešićemo vodosnabdevanje, asfaltiraćemo 25-30 km seoskih puteva
- 14:28Stižu novi PVO sistemi za Vojsku Srbije!
- 13:33Vučić u fabrici FAP
- 11:37Vučić se obratio narodu, ostavio mikrofon i saslušao svačiju muku
- 10:26Vučić o požarima u Srbiji i toku Ibra
- 10:25"Nisi predsednik Nemačke, to ne mogu da podnesem"
Vučić u obilasku kotlarnice na biomasu u Novoj Varoši
"Idi u svako selo, razgovaraj s ljudima, ne može sve da uradite, ali važna je briga", rekao je Vučić predsedniku opštine Nova Varoš Bjeliću, pa se okrenuo pričo o kotlarnici na biomasu:
"Ovo vam super izgleda".
"Teško mi je pala ova priča oko diskriminacije, zato što je neko Bošnjak, proverićemo", rekao je Vučić vraćajući se na razgovor s građanima.
Vučić u Novoj Varoši razgovara s građanima: Rešićemo vodosnabdevanje, asfaltiraćemo 25-30 km seoskih puteva
Predsednik Vučić stigao je u Novu Varoš.
Vučića su dočekali ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, predsednik opštine Branko Bjelić i direktor osnovne škole "Živko Ljujić" Risto Popović, kao i veliki broj meštana Nove Varoši.
"Nekoliko važnih stvari moramo da uradimo za Novu Varoš. Jedna je vodosnabdevanje koje mnogo košta. Radimo brzo i za koji dan videćete mašine, da radimo puteve, a Nova Varoš ne može da skupi pare, pa ćemo da radimo vodu".
"Došao sam da vas pitam šta vam je najvažnije i šta možemo da uradimo".
"Te pare su toliko velike, da Nova Varoš ne može da zaradi", nastavio je Vučić priču o vodosnabdevanju govoreći da predsednik opštine nije kriv što dosad nije rešeno.
"Ja sam kriv, svi ti projekti iz čiste Srbije su uvek kasnili, jer je sve njih bilo briga da li će to negde da stigne ili neće. Suviše komplikovano. Ali zato sam vam sad izneo tri sitnice. Treba da se uradi i petlja na Branoševcu. Radićemo dodatne investicije na Staroj planini na istoku, ali ćemo i ovde. Pokušaćemo da imate to do sledeće zime da možete da privučete više turista".
Predsednik Srbije je razgovarao s građanima, insistirajući da kažu s kakvim se problemima suočavaju kako bi ih rešili.
"Razgovarajte s Alimpićem, da kažete koji su vam putevi najvažniji, dođite odmah", obratio se predsednik Novovarošaninu koji je tražio asfaltiranje puta.
"Dovešćemo do kuće", rekao je Vučić na molbu građanina da mu se asfaltira put.
Na reči tog muškarca da predsednik opštine to nije hteo da uradi, Vučić je kazao:
"Znate li koliko košta 80 metara asfalta?! Uradićemo vam to do vrata".
"Ne pamtim da sam se ovako loše osećao, nećete da čujete šta imam da kažem, ali ja nemam problem s tim", nastavio je predsednik razgovor s građanima.
"Čekam dokaz da je stavio pare u džep, odmah će biti uhapšen", reagovao je Vučić na tvrdnju jednog Novovarošanina da su iz gradske vlasti prisvojili sredstva namenjena kanalizaciji.
Na molbu jednog od građana da država pomogne u dovođenju makar jedne fabrike u Novu Varoš, Vučić je rekao da je o tome već razgovarao sa predsednikom opštine.
"Pitao sam već i gledamo šta možemo da uradimo", rekao je Vučić.
Građani su istakli da je tom kraju potreban pogon koji bi odgovarao lokalnim uslovima i omogućio otvaranje novih radnih mesta, posebno za žene.
"Da vam odgovorim oko tih silnih kilometara", vratio se Vučić na pitanja oko puteva:
"Daćete nam 25-30 km seoskih puteva da asfaltiramo. Da se nagađam za 80 metara puta do kapije. To vam je u novcu 7-8 miliona evra, sedite i dogovorite se gde vam je najpotrebnije".
"Imam jednu dobru vest za vas. Da dovedemo jednu kompaniju da zaposli bar 100 žena. Ipak su nam žene stub kuće".
A onda se Novom Varoši zaorilo: "Aco, Srbije"...
"Ovaj čovek ima četvoro dece, Srbin je i niko mu ne radi, a vas je dve, jedna ima posao u državnoj službi i kažete da ste diskriminisani zato što ste Bošnjakinja", odgovorio je Vučić jednoj ženi koja mu se obratila, pa dodao:
"Veoma mi je žao što se tako osećate, daćemo sve od sebe da se u buduće tako ne osećate".
"Problem je u parama, nema magistralnog vodovoda", odgovorio je predsednik na pitanje žene vezano za nestašicu vode.
"Ja se okrećem i Bošnjacima i Srbima, nemojte da mi tako delite ljudi", jasna je bila poruka predsednika Srbije.
"Hoću da vam se zahvalim što ste došli. Uradićemo više nego svi ostali, a da li će to biti dovoljno, neće", završio je Vučić razgovor sa građanima.
Nova Varoš uz Vučića
Veliki broj građana Nove Varoši okupio se da sačeka predsednika Vučića, koji obilazi kotlarnicu na biomasu u ovom gradu. Građani su razvili zastave, kao i transparente na kojima piše "Nova Varoš uz Vučića".
Stižu novi PVO sistemi za Vojsku Srbije!
Na pitanje da li Srbija može da očekuje iz Kine još neki PVO sistem, pored "FK-3" i "HQ17" sa kojima trenutno raspolažemo general Tiosav Janković, kaže da očekuju dodatne isporuke, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je potvrdio da je nabavka u toku.
- Mi se radujemo i očekujemo, a kada će se dogoditi, biće spremni da je prihvatimo i eksploatišemo. Da joj mi damo život, a da nam ona to vrati kroz sposobnost, da naša zemlja bude zaštićenija više branjena, i da taj PVO sistem bude u funkciji odvraćanja - rekao je general Janković.
Vučić je na to kratko rekao:
- Biće i stiže. Bolji i veći sistemi od ovih koje imamo stižu - reka je predsednik.
Vučić obišao radove na novoj kasarni u Priboju
Predsednik Aleksandar Vučić nastavio je posetu u Prijepolju obilaskom radove na izgradnji nove kasarne vojske Srbije.
- Samo da znate to će biti brdsko-planinski bataljon. Oni će imati posebnu opremu. Skije, sanke, kvadovi... kao specijalna jedinica ali posebno opremljena za brdsko-planinske uslove - rekao je Vučić.
On je govorio i o ponovnom uvođenju vojnog roka u Srbiji.
- Sve ide po planu. Odvajali smo i dogovarali se gde će različite jedinice da budu smeštene ali smo posebno vodili računa da to bude u pograničnim mestima da ta mesta sačuvamo. To sve znači kao da dovedete fabriku bukvalno - rekao je Vučić.
Na pitanje novinara da blokaderi govore već godinu dana kako su pristalice SNS sendvičari, a oni dele sada kiflice, Vučić je rekao:
- Da se ne naljutite, i ono što mi izgleda kao lopta nabačena na volej, ne bih da iskoristim, zato što se bavim isuviše ozbiljnim stvarima da bih pričao o odnosima dede i unuka i o tome što su govorili nekada da je zabranjeno da pozivate ljude telefonom, da radite od vrata do vrata... Dobro je da su naučili šta je demokratija, to unosi neki boljitak u naš izborni demokratski sistem. To što su licemerni to nije toliko važno - rekao je Vučić.
Na pitanje da prokomentariše izjavu na N1 da je Vučić "u holideju po Srbiji", dok je Vladan Đokić na holideju u inostranstvu, predsednik je odogovorio:
- Kao što vidite ja protivnike nisam ni pomenuo. Radim, ako oni misle da ovo porede sa kupanjem i brčakanjem neka probaju pa neka vide kako je - odgovorio je Vučić.
Obraćanje medijima
Vučić kaže da će do kraja trećeg kvartala namenska industrija isporučiti čak 84 složena borbena sistema Vojsci Srbije.
- To je ogromno pojačanje za našu vojsku. Nore, Pasarsi, Miloši... To je ogromno pojačanje, 84 nova borbena sistema - kazao je on.
Na optužbe Kurtija, predsednik kaže da Srbija čuva mir.
- Inače da smo reagovali na svaku njegovu provokaciju, odavno bi on zapalio region. Mi čuvamo mir, najbrže napredujemo u miru, a što se tiče našeg naoružanja, mi ovo sami proizvodimo. Nama niko ne daje za džabe kao njemu. Mi mu nećemo dozvoliti ostvarenje njegovih hegemonističkih ciljeva - rekao je predsednik.
Vučić ističe da će biti mnogo lakše za sve u ovom kraju kada se završi brza saobraćajnica do Mačkata, i kaže da je mnogo srećan što se širi biznis ovde.
- Mi smo se radovali svakoj godini produženja nade za Priboj, a sada sam srećan što će FAP dobijati nove poslove. Ovo nije posao samo za godinu dana, moraće da ulažu da mogu da proizvedu neke nove šasije, nove sisteme. Pokušaćemo da izgradnjom mreže lokalnih puteva popravimo mogućnost ljudima da ostanu u svojim selima - rekao je on.
Vučić u fabrici FAP
Predsednik je prilikom ulaska u fabriku ponovo ugledao članove porodice Mijović, i stao je da se slika sa njima.
- Vidi ih anđeli... A 12. na putu - rekao je predsednik sa osmehom dok se fotografisao.
Zatim je krenuo u obilazak samog pogona, gde mu je v.d. pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović pokazao šasije za haubice Nora.
- Kamaz nije mogao da isporuči, MAN nije mogao da isporuči, i onda je to krenuo da radi FAP - kazao je predsednik Vučić.
Otvaranje kasarni je novi život za jedan grad, dodao je on.
- Svi kafići, sve prodavnice bi radile bolje i više, to su ogromne stvari - rekao je on.
Predsednik na pitanje da li je zadovoljan radom namenske industrije rekao da nikada nije zadovoljan.
- Trebalo je da ih iskoristimo za bržu modernizaciju, ali su stari dugovi došli na naplatu. I nasleđeni problemi. Koliko god para da date uvek bacate u rupu. Ja to najbolje znam, najduže sam tu, znam koliko je tu muka. Imajući u vidu ono što se u svetu zbiva, moglo je to da bude na još mnogo višem tehnološkom nivou, i da isporučujemo još veće rezultate. Ali nije jednostavno to. Danas nam na tržištu mnogo vrede Lučani, čačanska Sloboda, Krušik... Oni najviše, onda svi drugi. Ali ja nikada ničim nisam zadovoljan - kazao je Vučić.
Kaže da će zajednička fabrika dronova sa Izraelcima biti ogroman tehnološki korak napred.
- Tržište za to je svuda u svetu, uzmite globus i ubodite gde hoćete. To će pre svega pomoći našoj vojsci, a viškove prodajemo negde drugde. Već tržište za to postoji. Nije direktno obuhvaćeno ratom, ali su blizu, pa hoće da se obezbede. A ne mogu da uzmu od Izraela. Em dobijamo transfer tehnologija, em zarađujemo - rekao je predsednik.
Potom je usledilo potpisivanje sporazuma o isporuci posebnih vojnih vozila.
- Da biste znali u čemu je stvar, to su 83 šasije. Veoma ozbiljan posao. Ovo je velika stvar za FAP i Priboj. Zato što ovo garantuje da će nastaviti da rade - kazao je Vučić medijima.
Vućiću je direktor FAP-a uručio poklon "knjigu", i poručio mu je zagonetno da mora da je čita sa prijateljima.
- Evo rakiju stavili u knjigu. Ne verujete? Videćete sada. Prava literatura, Dostojevski - rekao je Vučić kroz smeh.
Predsednik u pogonu fabrike FAP
Predsednik Vučić stigao je u fabriku FAP, gde obilazi novi pogon za farbanje i peskarenje. Njega su po dolasku radnici pozdravili aplauzima.
- Hvala vam što ste u ovakvom broju došli ovde. Mučili smo se, mučili, mnogo novca ulagali u FAP, za tih 330 radnika. Nastavićemo da obezbeđujemo posao ma koliko teško bilo i ma koliko se mučili. To je čini mi se najvažnije. Za vas je bitno, i drago mi je da sam video legendarnog Tiosava Jankovića i sve naše oficire ovde. Kada kasarna bude primala vojnike u Priboju, to će biti kao jedna velika fabrika ovde - rekao je on.
Najavio je da mora da se uradi mnogo lokalnih puteva, ističući važnost puta od Sastavaka do granice sa Crnom Gorom, na šta se prolomio aplauz.
- Predvideli smo da uložimo i 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u Priboju - rekao je on, a potom se začuo dečiji plač iz publike, na šta je Vučić prekinuo govor i poručio:
- Hoću da zamolim za jedan veliki aplauz. Ne za mene, već za porodicu Mijović, 11 dece imaju Milomir i Ivana, a 12. je na putu. Ne samo da vam čestitam, već da kažem veliko hvala. Vi čuvate i štitite našu otadžbinu, i kao što kažu ljudi: Bravo domaćine! A mi ćemo da vidimo kako još da pomognemo. Niko nije bio takav junak kao tvoja Ivana, ne ljuti se, duboki naklon! Hvala u ime Srbije. Vidi kakvi su lepi kao jabuke. I dobri đaci? Nego šta. Ko najbolje igra fubal? Ti Lazo. Vi kad pređete uzrast onda u Beograd, al samo na fudbal da igrate, al da se vratite u Priboj - rekao je on.
Kazao je da ćemo voditi politiku samostalne i nezavisne Srbije, i da će penzioneri dobijati sve više i više novca.
- To može da donese samo nezavisna i jaka Srbija - rekao je predsednik.
Predsedniku je prišao i jedan dečak, koji je zamolio da se uradi deo puta koji fali, i Vučić je obećao da će videti šta može da se uradi.
Dok su se ljudi tiskali da se obrate predsedniku, Vučić se obratio jednom funkcioneru:
- Što teraš ljude? To što ti se ne sviđa nešto što čuješ to je tvoj problem, ja hoću da čujem ljude.
Na insistiranje građana da imaju problema sa vodom, Vučić je poručio da će sutra ili prekosutra doći ljudi iz Srbijavoda, i da će sve moći njima da izlože.
Vučić je potom ponovo sišao među građane, rukovao se sa njima, fotografisao i razgovarao.
Vučić obilazi radove u vrtiću "Čarolija"
Prilikom obilaska vrtića, predsednik opštine je rekao da će biti problema sa platama vaspitača, kao i da će morati da bude zaposlen dodatni broj.
- Znate li zašto imaju problem sa time? To je kada su im gladne oči, lokalnim samoupravama u Srbiji, da preuzmu pod kontrolu, da postavljaju direktore. Pa su samo zaboravili da imaju obavezu, da moraju da isplaćuju plate. Pa sada muka. A kad je muka gde si đuka. E zato bi trebalo da to vratimo na centralni nivo, da vi nemate više veze sa time. To je bila genijalna njihova idiotska centralizacija - kazao je Vučić.
Kaže da je problem sa projektnim dokumentacijama i dozvolama.
- Od nadstrešnice neće niko ništa da potpišu! Baš ih briga za decu, jedino ih briga da oni ne budu krivi nikada nizašta. Nijednu dozvolu neće, nešto za metro u Beogradu, nikoga ne ugrožavate, neće da potpišu u ministarstvu. I onda ide na Vladu, pa će da potpisuje Siniša, zato što drugi neće - rekao je predsednik.
Poručio je predsedniku opštine da ne treba da ga zanima šta govore blokaderi, na konstataciju da su mnogo puta lagali o izgradnji objekata, uključujući i obdanište u Prijepolju.
Rekao je da ga je sramota kada je slušao opravdanje predsednika opštine, na pitanje zašto nisu izdate dozvole za rad.
- Koliko dece čeka ovde? 200? I ukida se lista čekanja. To mora da se reši - rekao je on.
Na konstataciju ministarke Mesarović da mora da razgovara sa jednom ženom koja nosi hidžab, predsednik je rekao da mora da se razgovara sa svima podjednako.
Obraćanje za medije
Predsednik je rekao novinarima da je reakcija ljudi logična, i da ih je muka i nevolja naterala da traže rešavanje problema.
- Sada znaju da nešto radimo, ranije su znali da pomaka nema. Rekli smo, 40 miliona evra za Prijepolje. Ljudi vide da stvari idu dobro, kao što imate novi vrtić, pa ćemo uraditi dve škole. To nije normalan novac, to nije moguće izdvojiti. Šta da kažem ljudima u Novoj Varoši i Priboju - zapitao je on.
Vučić ističe da nije moguće ispuniti svačiju želju.
- Kako ja to nekome da objasnim, teško ide. Ja moram da vodim računa ovde, da ide i u srpska sela, i u bošnjačka. Koliki je omer stanovništva, i da mi neko ne kaže da sam nefer prema bilo kome. Ja sam predsednik, vodim brigu o svima, i to je moj posao - naglasio je predsednik.
Na pitanje šta se dešava sa gasovodom, Vučić je rekao da u Srbijagasu ima mnogo sposobnih ljudi.
- Ali je neverovatno kako njih to ne interesuje, kako njima vreme nije faktor. Zanima radnike na terenu, a za ovu veliku gospodu vreme ne znači ništa. A oni ne razumeju da ja ne mogu da dovedem investitora u Prijepolju dok ne dođe gas. Šta njih briga, primaju velike plate, šta ih briga kada će da stigne u Prijepolje - rekao je on.
Vučić dodaje da je 1700 ljudi došlo danas, samo da pitaju šta im je potrebno.
- Mislite li da bi bila ovolika gužva da su iz opštine i vlade dolazili da pričaju sa ljudima. Nije opština da sediš u opštini, još je ovde pristojan predsednik opštine. Morate da razgovarate sa ljudima, odbijte ih, ako ne možete nešto da uradite, i da imate hrabrosti da to kažete. Teško je to, šta da radite - kazao je predsednik.
Kaže da je kriv za sve, i kada se ljudi svađaju sa komšijama, i za Kurtijev teror, i sve.
- Vidite sada da Priština nije ni Ukrajinu iskreno podržavala, već samo zato što su mislili da će Ukrajina i Evropa da uradi nešto protiv nas. Jedino im je iskreno što mrze Srbiju i Srbe. Ali dobro je da to sada svi vide - kazao je on.
Vučić se obratio narodu, ostavio mikrofon i saslušao svačiju muku
Veliki broj ljudi dočekao je Vučića, skandirajući "Aco Srbine" i "pobeda". On je ponovio da će biti urađen veliki broj puteva, i da će biti uloženo i u škole Valter i Sveti Sava.
- Govorio sam i o putu Kolovrat-Seljašnica, ja sam kriv za to zato što sam obećao poslednji put, i nije bilo urađeno. Važno je i za Srbe i za Bošnjake da dovodimo investitore. Imamo velike planove, važno je da uradimo gas, to bi značilo da će dolaziti investitori, dodatno da zaposlimo ljude. Samo da vi imate u vidu, ovo što sam rekao košta preko 40 miliona evra, reč je o ogromnom novcu, koji Prijepolje ne može da nađe i ima, ali svi mi zajedno možemo i moramo - naglasio je on.
Zahvalio se narodu što su uvek čuvali stabilnost, mir i dobre odnose.
- Mi ćemo da gledamo da u narednom periodu češće dolazimo, i kada se ja osećam neprijatno, kada nešto nismo uradili, znači da to brzo moramo da uradimo - kazao je Vučić.
Rekao je da je siguran da će penzioneri biti zadovoljni povećanjem penzija, a da za dvadesetak dana slede pokloni od države.
- Gledaćemo onda šta još ima po tom pitanju, uz pojeftinjenje lekova, i onda sledi povećanje penzija. Reći ćemo vam uskoro koliko će to biti, ali biće značajno, i siguran sam da ćete biti zadovoljni - rekao je on.
Predsednik je istakao da smo uvek verovali u nekog drugog, i u čuda u sportu, a da nikada nismo verovali u svoj rad.
- Ljudi koji se bave ovim poslom, koji ja radim, nikada nisu popularni. Srednje ime za psovku je svakome država, a onda im je još lakše da opsuju Vučića. Ali naša zemlja je danas prva u Evropi po stopi rasta, i sledeće godine će biti ubedljivije na prvom mestu, i to hoću da iskoristimo da uložimo u manje razvijena područja - naglasio je predsednik.
Jedan čovek iz mase je zamolio za kilometar puta, a Vučić ga je pozvao napred, na šta se prolomio aplauz.
- Sada ćemo odmah da rešimo, vidiš ovog čoveka, razgovaraj sa njim - rekao je predsednik na opšte oduševljenje prisutnih.
Ljudi su prilazili i razgovarali sa Vučićem, iznoseći probleme koje imaju, pre svega sa vodom i raznim infrastrukturnim projektima.
- Samo da vam kažem, ja ovako nigde neću stići, a novca nemamo za svaki projekat - rekao je on.
- Doveden sam u nemoguću poziciju, vas je ovde 1.700, i ja ako jednom kažem da nešto ne mogu da rešim, svi ćete misliti da sam kriv - naglasio je predsednik.
Ljudi su se takođe žalili na vodu, ali je predsednik opštine objasnio da je problem sa naseljima koja su na većoj visini. Slušajući ih, Vučić je poručio:
- Javite čoveku iz Srbijavoda da se vrati sa mora i da rešava ove probleme.
Jedan gospodin koji je prišao predsedniku zamolio je da se obrati on okupljenima.
- Nije predsednik tu da rešava moje probleme. Ja sam otac troje visokoobrazovane dece, niko od njih nema posao. Ali ne treba to predsednik da mi rešava. Izašao sam zbog Bošnjaka i Srba. Interesuje me putni pravac za Aljinoviće, to je carska džada, jedini čovek od svih bošnjačkih predstavnika, koji je to pokušao da uradi, to ne može lako da se uradi, bez međunarodne zajednice - rekao je gospodin.
Vučić je odgovorio da se oseća postiđeno. Moram da kažem da mi je mnogo teško, pokušaćemo da pomognemo - rekao je predsednik.
On kaže i da međunarodna zajednica nikada nije gradila puteve, i da smo za puteve sve sami davali.
- Daju kredite za pruge, a za puteve ne daju dinara. A ti, što ti je mnogo teško, dođi da mi kažeš zašto ti je teško - rekao je Vučić jednom čoveku koji ga je zvao iz mase.
- Predsednik je došao da pomogne svima nama, Srbija je prepuna problema, i on ih rešava. Gde su lokalne samouprave i građani da mu pomognu. Jedini način je da idemo putem napretka i da se cenimo, poštujemo i volimo. Mržnja nikome ne donosi sreću, a kada budemo cenili i voleli jedni druge, ići ćemo putem napretka. I obećan je put do Rajišnja, ako može da pita šta se desilo sa time - rekao je čovek.
Vučić je sišao sa podijuma potom i ušao među narod, slušajući sve što mu govore. Mnogi su se žalili i za stvari koje ne mogu biti rešene, poput svađe sa komšijom, a jedna žena mu je poručila:
- Vi jedini možete da rešite svaki problem.
Veliki broj ljudi čeka predsednika u Prijepolju
Veliki broj građana se okupio da dočeka predsednika Vučića, koji se danas nalazi u poseti Prijepolju.
Za trpezom sa domaćinima
Predsednik je potom sa domaćinima "Srca Kamene gore" seo za trpezu, i rekli su mu da mora da proba sukanu pitu.
Predsednik opštine je rekao da je završetak puteva ključni problem, kao i da je OŠ Vladimir Perić Valter u lošoj situaciji, i da je potreban veliki novac.
- Da bi novinari razumeli, potrebno je preko 10 miliona evra. Hiljadu đaka ima? Ako je Sjenica dobila najbolju školu u Srbiji, od 15 miliona evra, onda ćemo da vidimo da to uradimo, da krenemo od marta u radove, pa da završimo sve što možemo do septembra - kazao je predsednik.
Opština iz budžeta ne bi ni za pedeset godina mogla da izdvoji novac za sve što je potrebno, poručio je predsednik.
Predsednik je istakao da mu se ljudi žale zato što ne mogu da dobiju priključak za struju, i zvao je ljude iz EDS kako bi problem bio što pre rešen.
Obilazak domaćinstva
U razgovoru sa ljudima u Prijepolju, Vučić je govorio i o mogućnosti gasifikacije i izgradnje data centara u ovom kraju, i je naglasio da je zapisano sve što mora da se reši.
- Ljudi pokazuju, imaju nadu, a mi ne možemo da rešimo baš sve. Imamo toliko projekata da nemamo u bilo šta da ulažemo. Moramo da držimo deficit pod kontrolom - istakao je on.
Domaćin, vlasnik ovog turističkog domaćinstva, opisao je predsedniku čime se bavi.
- Morao sam tri bungalova da napravim, i sada na kraju ovaj zadnji, je za dve unuke Lenku i Mašu, to je najdraži bungalov - rekao je Milan, na šta je Vučić odgovorio:
- Mnogo ste mladi za unuke, svaka čast. Znaš kako se ja nadam da postanem deda. Ima onih koji se kriju, da ne misle ljudi da su matori, ja jedva čekam.
Predsednik je rekao da domaćin može da računa na subvencije države, ukupno osam miliona, od čega je 4 miliona džabe, kao poklon države, a da je za ostatak kamata izuzetno mala.
- To vam stoji na raspolaganju, samo sa njima sedite. Mi smo radili kalkulaciju, to ide kroz više programa i ministarstava, i to bi trebalo da se promeni da svakom čoveku bude dostupno. Pa smo mi izračunali šta možete da dobijete na ovo što sada imate. To vama pripada, samo iskoristite - kazao je Vučić.
Predsednik je bio oduševljen bungalovima u ovom domaćinstvu, ističući da je prostor fantastično iskorišćen, i da je priroda prelepa.
U razgovoru sa Aleksandrom, ćerkom domaćina koja upravlja domaćinstvom, predsednik je istakao da su potrebni neki dodatni sadržaji.
- Radimo na tome da sačuvamo netaknutu prirodu, svež vazduh i čistu vodu, pa ne bismo kvadove da dovodimo ovde - rekla je ona predsedniku.
Vučić ističe da ljudi danas traže aktivan odmor, što više aktivnosti. Kaže i da je najviše vaučera za odmor u Srbiji otišlo za odmore u Sokobanji.
- Otišlo bi to i brže, da nismo kontrolisali, da ne bi otišli sve u ruke dva tajkuna, pa da dele između sebe - kazao je predsednik.
Govoreći o Ekspu, Vučić ističe da će to biti najveća i najbrojnija manifestacija u celom svetu.
- Neće tada biti olimpijada i svetskog prvenstva, tako da se nadam da će doći mnogo ljudi, i da ćemo promovisati između ostalog i seoski turizam. Razume se da će Beograd i Novi Sad imati najviše koristi, ali ja verujem i cela Srbija - istakao je on.
Andrijina poruka za Vučića
Mali Andrija i Jovan, dečaci koji su sa ocem došli da vide predsednika, imali su kratku poruku:
- Želim vam dobrodošlicu, živela Srbija - kazao je mali Andrija predsedniku, koji je odgovorio: "Živeo, sine."
Vučić o požarima u Srbiji i toku Ibra
Na pitanje o situaciji u Deliblatskoj peščari, Vučić kaže da se naravno koriste i lopate i krampovi da se kopaju proseci.
- Toliko ljudi pojma nemaju kako se to radi. Najviše su naravno helikopteri radili. Pazite sada, mi smo 2012. godine imali samo tri Bell helikoptera, stara. To su letelice iz 1980. godine. 32 godine stari, van resursa, potpuno neupotrebljivi. Mi danas imamo najbolje helikoptere u Evropi za gašenje požara. Imamo ih 8 u vatrogasnoj službi za spasavanje, među njima i superpume, i H145, i Kamove, i nabavljamo još. Dakle najmoderniji i najbolji, mi nemamo more da bi imali kanadere - pojasnio je on.
Kaže da Kamov sipa 5 tona, superpuma oko 4200 litara, i ističe da imamo mnogo kapaciteta.
- Neznalicama, i onima koji bi stalno da državu predstave lošom, da poručim da je naša država jedna od giganata u tom smislu. I nabavljamo još. Samo nemojte oni da se bave državom - naglasio je predsednik.
O najavi da je moguće skrenuti tok Ibra, predsednik kaže da ne preti nikome.
- Već rešavamo tokove vode u Republici Srbiji, u skladu sa interesima Republike Srbije. Nisam ja Kurti da pretim. I nemamo mi koga da ugrozimo, dakle tamo gde su Gazivode živeli su Srbi. I ne znam šta bih drugo rekao. Time će država da se bavi - rekao je on.
Supruga borca koji je poginuo u Vukovaru obratila se predsedniku kako bi njena kćerka dobila posao, na šta je Vučić rekao da će to biti rešeno.
"Nisi predsednik Nemačke, to ne mogu da podnesem"
Na pitanje zbog čega su se ljudi iz ovog kraja žalili na sajtu "Ko si bre ti", predsednik kaže da je Saudin Ćatić pisao da predsednik opštine neće da ga primi.
- Ništa ne krijem, zapamtio sam svako ime i prezime. Imam 100 prijava za Prijepolje, ne može da se desi da nikoga ne primiš. Može i da ne bude u pravu, moraš da ga primiš i da razgovaraš sa njim. On je za tebe zakon, sve, moraš da ga primiš. Taj te je čovek birao, iako te nije birao, on te je birao - poručio je Vučić predsedniku opštine.
Kaže da ne može da podnese kada neko kaže da je tražio razgovor, a ne može da dođe do lokalnog rukovodstva.
- Ne mogu da razumem to, nisi baš predsednik Nemačke - istakao je on.
Na konstataciju jednog domaćina da je predsednik opštine dobar, Vučić je poručio:
- Čuo sam da je dobar, ali i da jednog čoveka nije primio. Meni je to signal da bude vredniji - kazao je predsednik.
Predsednik opštine je kasnije rekao predsedniku da prijava jeste čoveka iz Prijepolja, ali da se odnosila na predsednika opštine Nova Varoš, i kaže da se trudi da primi svakoga.
Vučić u seoskom domaćinstvu "Srce Kamene gore"
Predsednik je odmah pitao domaćine šta im najviše fali, i istakao je da su mnogi putevi već urađeni.
Želimir Željko Čvajak, domaćin iz Stranjana, se obratio Vučiću i istakao da u tom mestu ima čak 17 domaćinstava povratnika, koji se pretežno bave stočarstvom. On je zatražio da se uradi 11 kilometara puta ka Brodarevu.
- Uvek sam znao da ima ono "ali" - rekao je Vučić u razgovoru sa domaćinima koji uglavnom more da se reše infrastrukturni problemi.
Recite vi meni sve probleme da ja rešim, što vi niste uradili, kazao je Vučić predstavnicima lokalnog rukovodstva, i ukazao da je važno da se uradi put do prelaza sa Crnom Gorom.
- Ne smemo da se sramotimo, da oni imaju bolji put - kazao je on.
- Uradite taj mileševski put, to je 5,2 kilometara. Hoću da nešto uradimo, da nešto pomognemo, ne mogu ja da uradim svakome. Ovo prema Pljevljima je važno za nas kao zemlju, da se ne brukamo. Kao što sam 500 puta molio za mileševski put da se uradi, a nije urađeno. Uradite i ovo do Kamene gore - kazao je on, na šta se prolomio aplauz.
Ako rešimo te velike arterije, to će promeniti krvnu sliku ovog kraja, kazao je Vučić.
Na insistiranje jednog domaćina da se uradi put do njegovog zaseoka, priključili su se i drugi koji nisu tražili asfalt, ali barem da se naspe novi makadam.
- To može da se uradi odmah - naglasio je Vučić.
Direktoru Srbijašuma Krstu Janjuševiću je rekao da je dobio više prijava na "Ko si bre ti" zbog kamiona tog preduzeća, i rekao je da se mora nešto uraditi na održavanju.
- Moraš da razgovaraš sa svima, ne možemo da se pravimo da se ništa nije dogodilo ako ti 10 godina svaka 3 dana iznosiš balvane. Teški kamioni uništavaju puteve. A vi domaćini nemojte da se ljutite na njih, to je njihov posao - rekao je on.
Vučić je istakao da će država potrošiti ogroman novac tu na male, lokalne puteve.
- I odmah da vam kažem, da biste znali, ovo Opština Prijepolje ni čitav Zlatiborski okrug ne može da skupi tih para za narednih 100 godina! To moramo da finansiramo nečim drugim, da ne bude samo da se daje Beogradu i ovome i onome, davalo se ranije, dok se Beograd nije drastično razvio, e sada se novac prebacuje u druge krajeve Srbije. To je nemoguće drugačije - rekao je predsednik.
Janjušević je rekao da prihvata kritiku, i rekao je da veliki deo šuma izvlače privatnici iz svojih šuma, koji takođe uništavaju puteve.
- Bezveze je to, sada privatniku da uzimaš pare za put. A makadamski put u odnosu na asfalt je džabe, to možemo da uradimo na vrhu ovog brda odmah - naglasio je Vučić.
Jedna gospođa koja živi u Francuskoj, a došla je danas da ga vidi, poručila je predsedniku da mora malo da "zategne" stvari, da se više radi, na šta se Vučić nasmejao i poručio joj da se nada da će se što pre vratiti u svoju zemlju.