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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra na jugozapadu Srbije, a trenutno se nalazi u Prijepolju gde razgovara sa meštanima o najvažnijim temama.

Predsednik je, odgovarajući na pitanja medija, komentarisao i prištinsko uklanjanje ukrajinske zastave sa zgrade u tom gradu, nakon posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i saopštenja da stav Kijeva o nepriznavanju tzv. Kosova ostaje nepromenjen.

- Vidite sada da Priština nije ni Ukrajinu iskreno podržavala, već samo zato što su mislili da će Ukrajina i Evropa da uradi nešto protiv nas. Jedino im je iskreno što mrze Srbiju i Srbe. Ali dobro je da to sada svi vide - kazao je predsednik.

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Podsetimo, zastava Ukrajine, koja je od početka rata u toj zemlji stajala na fasadi zgrade u centru Prištine, a uklanjanje zastave usledilo je dan nakon posete predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Beogradu, odakle je poručio da stav Kijeva o nepriznavanju Kosova ostaje nepromenjen.

Gradonačelnik Prištine Perparim Rama je na Fejsbuku, uz snimke uklanjanja zastave, poručio da "Kosovo mora biti poštovano".

- Kada se Kosovo ne poštuje, glavni grad Priština uvek odgovara isto. Empatija i solidarnost građana Prištine uvek će biti sa narodima koji se suočavaju sa ratom, nasiljem i progonom, jer oni bolje od mnogih drugih, znaju šta znači boriti se za slobodu, dostojanstvo i pravo na postojanje kao država. Ali, nijedan cilj i nijedna politika ne mogu se graditi omalovažavanjem državnosti Kosova i žrtve njegovog naroda - napisao je Rama.

Kurir Politika

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