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KFOR je danas potvrdio da je započeo postepeno smanjivanje stalnog prisustva trupa na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici.

KFOR je, u odgovoru za medije, naveo da je ta odluka doneta u skladu sa poboljšano bezbednosnom situacijom i da dolazi kao deo "procesa optimizacije raspoređivanja Kfor-a".

- Ovaj proces će biti postepen, zasnovan na uslovima i usko se koordinira sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući predstavnike institucija na Kosovu i međunarodnih organizacija, kao i sa predstavnicima Kosovske policije i Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) - navela je Misija KFOR- a.

Dodaje se da je načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović takođe redovno obavešten o ovom procesu.

Kako je navedeno, trupe KFOR-a su dobro pozicionirane da odgovore na svaki relevantan razvoj događaja, u skladu da mandatom UN.

Dodaje se da će KFOR zadržati vidljivo prisustvo u Južnoj i Severnoj Mitrovici, kao i na severu KiM, nastavljajući svoj doprinos održavanju bezbednog i stabilnog okruženja za sve zajednice.

Foto: Kurir

Mediji u Prištini javili danas da je tzv. kosovska policija počela da preuzima odgovornost za bezbednost na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici, koji je do sada obezbeđivao KFOR.

Srpska lista je izrazila snažno protivljenje povlačenju ili bilo kakvom smanjenju prisustva pripadnika KFOR-a na glavnom mostu na Ibru i tim povodom zatražila hitan sastanak sa komandantom KFOR-a Ozkanom Ulutašem.

Glavni most na Ibru je zatvoren za vozila, a deli Kosovsku Mitrovicu na severni deo, nastanjen najvećim delom Srbima, i južni deo, gde žive Albanci.

Takođe, Kfor je saopštio da je započeo i integraciju osoblja tzv. kosovske policije u bezbednosnu strukturu KFOR-a oko manastira Visoki Dečani.