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Tokom posete Kušićima kod Ivanjice, predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa meštanima o problemima sa kojima se suočavaju, a posebno je pažnju privukao razgovor o stanju lokalne osnovne škole, gde se predsednik Vučić nakon reči jedne majke odmah bacio na rešavanje problema!

Jedna meštanka, majka četvoro dece, obratila se predsedniku i ukazala na loše stanje školskog objekta. Objasnila je da joj troje dece pohađa tu školu, dok najstariji sin, koji se školuje u Požegi, planira da se posle školovanja vrati u selo i nastavi da se bavi poljoprivredom.

- Imam četvoro dece, tri odrasla sina, malu ćerkicu, sad će dve godine. Najstariji sin mi je u Požegi, upisao je Poljoprivrednu, voli mehanizaciju, kupili smo mu i kombajn, ima tri traktora, hoće da se vrati da živi u selu kad završi školu. On je završio osnovnu, ali imam još troje dece u njoj. Bila sam na vezi sa predsednikom opštine, škola je u jako lošem stanju. Ja sam ušla u školski odbor da bih nešto pokrenula, da se bilo šta uradi - ispričala je ona.

Njeno obraćanje usledilo je tokom Vučićevog razgovora sa meštanima, a predsednik je odmah zatražio od saradnika da provere u kojoj je fazi dokumentacija za obnovu škole.

- Je l' završena projektna dokumentacija? Za to je potrebno 500.000 evra? Pozovi Darka i reci da sam ja rekao - poručio je predsednik, a okupljeni su pretpostavili da Vučić misli na ministra za javna ulaganja Darka Glišića.

Tema škole ponovo je pokrenuta nakon razgovora sa okupljenim građanima, kada je jedan od meštana upitao Vučića šta će biti sa školskim objektom u Kušićima.

Vučić se potom osvrnuo na broj ljudi koji su se okupili u Kušićima i na njihovu želju da otvoreno govore o problemima i zatraže njihovo rešavanje.

- E, to je lepa rečenica, znate zašto. Dođu ljudi, nisam sanjao da će ovde biti ovoliko ljudi. Dođu ljudi da traže, ali zato što znaju da je sad šansa. Pošteno pričamo - rekao je Vučić.