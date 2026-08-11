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Odgovarajući na pitanja novinara dotakao se i Crne Gore i kakvu politiku tamo vode - "da s Hrvatima treba da budu strpljivi, a sa Srbijom na distanci".

- Tu politiku vode, oni žele da tih 33% Srba koji žive tamo prvo žele da ih prevaspitaju i te da ponovo ne budu Srbi na nekim budućim popisima, a što se Srbije tiče, žele što lošije odnose sa Srbijom.

- Nema tu velike filozofije. Ne morate da gledate njihove institucionalne poteze koji su jezivi prema Srbiji, dovoljno je da im pogledate medijsku scenu i da vam bude jasno da je Srbija meta, tema najbrutalnije negativne kampanje 6 od 7 dana. Da se pravimo naivnim?

"Oni se jave pre nego što oni u Briselu izglasaju"

- Nama je Crna Gora usput, pomenete jednom ili dva puta u mesec dana, kod njih je to 90% vremena sve protiv Srbije, ništa drugo i ne postoji. Samo čekam kako će još malo patriotskih pridika da mi drže oko toga ko se s kim sreće, nego da ih pitam: jesu usvojili i 21. paket sankcija protiv Rusije? Znate vi da su oni uvek prvi. Oni se jave pre nego što oni u Briselu izglasaju, oni u Briselu samo najave da će da izglasaju odluku.

- Ovi iz Podgorice unapred jave da su oni za to. Nisu baš ni videli odluku, ali nema veze, mi smo unapred za to. Vi znate da ne postoji nijedna odluka protiv Ruske Federacije koju oni nisu podržali. Na primer. Nijedna. I to sve unapred, blanko. Šta god da je. Ne moraju uopšte ni da pročitaju, ne moraju da se muče sad tamo da angažuju neke ljude, plaćaju neke ljude da čitaju neke papire, ma ja, nemoj da čitaš ništa, samo potpisuj i to je to. A još će da nam drže patriotske pridike, rekao je Vučić.

O blokaderima

Na pitanje o blokaderima i njihovom skupu u Valjevu 14. avgusta, Vučić je pomenuo i Vasilija Lalovića pa rekao:

- Što je čovek morao da se ubije zbog njihovih laži, i sad su ga samo skinuli sa liste, i njega su držali na listi. Znate, neko se ponosi onim što je uradio, a onaj ko nema čime da se ponosi i nema šta da kaže da je uradio u životu, on će da obeležava čudne stvari. Je l' vi razumete da mi imamo, u našoj zemlji imate Srbe pravoslavne vere, imate Bošnjake muslimane, imate Albance muslimane, imate Hrvate katolike, imate sve moguće veroispovesti i različite narode.

- Ali nema ni u jednoj naciji tih običaja da vi godinu i po dana posle toga stojite i 16 minuta dajete minut ćutanja na sred ulice. To nema ni u jednom našem narodu, ni u jednoj crkvi, ni u jednoj. Čisti satanistički običaji, čisti. Nigde to ne postoji. To ne postoji u pravoslavlju. To ne postoji nigde.

- A šta ih briga. Jeste čuli negde za neki običaj da se daje 40 dana kučetu koje je zgazio automobil hitne pomoći? Ima kod naših blokadera. Nema nigde. Jeste čuli vi to, ljudi, negde za to? Nema.

- Što se njihovog obeležavanja tiče, ja ću za to vreme da obilazim i da gledam šta je to što radimo, i da gledam da uradimo nešto više za narod. To je za mene važno. A da se bavim njima i njihovim besmislicama, stvarno ne mogu. Ali se nadam da više nikog neće tako da ubiju, i nadam se da će nekada da se sete i ubijene Milice Živković na Filozofskom fakultetu. Da će nekada da se sete i Vasilija Lalovića.

- Da se sete kako su lagali i kakav su teror nad porodicom Lalović provodili, a da taj čovek nije ni bio te večeri u Valjevu. I ti napadi na naše policajce, napadi na ljude koji su godinu i po dana istrpeli najteži mogući teror. Sklanjali se, ćutali sve vreme, na teror koji se odigravao. Uvek ću da budem na strani ne onih koji pogaze zakon, ne onih koji prekorače nešto. Ali se zna kako se to radi, zna se kakvi su disciplinski postupci i sve drugo.

- Uvek ću da budem na strani naših policajaca, na strani onih koji rade jedan od najtežih poslova, vrednih, marljivih ljudi. A oni neka rade svoj posao, mi ćemo svoj. Pa pitajte narod, je l' narod zadovoljniji ovim putem ili je zadovoljan time što mu svakog dana neko stane i prepreči put u 10 do 12, i onda to tako traje 16 minuta, gleda u nebo, pošto inače ceo dan ne radi ništa, gleda u nebo i niko ne razume šta tačno rade.

- Jer oni ne znaju ni imena ni prezimena poginulih u Novom Sadu, nikada ni te porodice nisu obišli, nikada ih ništa nije zanimalo. Jedino što ih zanima, to je kako će da sednu u fotelju. A vidite kako lepo sve jedni o drugima govore, milina jedna. I sve što jedni o drugima kažu, sve precizno i tačno kažu. Ono o nekom drugom kad govore, to ništa nije tačno. Ali kad govore o sebi, neverovatno su precizni, rekao je Vučić.