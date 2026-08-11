Slušaj vest

U Crnoj Gori se nastavlja antisrpska histerija, a najjače oružje su im režimski tabloidi koji do juče bejahu protiv politike Mila Đukanovića, a danas su izgleda protiv svake politike Podgorice koja podrazumeva saradnju sa Srbijom.

Tabloid "Vijesti" danas je doneo smernice za vođenje spoljne politike - iliti kako se to poslednjih godina kaže u CG - VANJSKE politike - po kojoj prema Hrvatima treba biti strpljiv, dok sa Srbijom treba držati distancu.

Analitičari poručuju da Crna Gora mora biti strpljiva i pragmatična sa Hrvatskom, dok prema Srbiji nalažu obazrivost i distancu.

Foto: Printscreen

Uostalom, distancu od Srbije ovi analitičari ne moraju naglašavati, Crna Gora se svojevoljno distancira(la) od Srbije uveliko: zvanična Podgorica priznala je lažnu državu Kosovo, osam godina Vlada Crne Gore šalje svoje predstavnike u Knin, na proslave zločinačke vojne akcije "Oluja", gde ispod hrvatske zastave, sa publikom u ustaškim majicama, sa zastavam ustaške NDH i Tompsonom u srcu veličaju progon i ubijanje Srba, okupacijom je u Skupštini proglašeno ujedinjenje sa Srbijom 1918. godine, a u planu je izbacivanje srpskog jezika iz Ustava Crne Gore.

Ono što još nije potvrđeno, a "valja se iza brda" je ulazak Crne Gore u vojni savez sa Hrvatskom, Albanijom i lažnom državom koju priznaju. O tome više pročitajte OVDE

Crna Gora je na korak od ulaska u EU, ali konce u rukama za ulazak ipak drži Hrvatska, koja je Podgorici dala ulitmatume, odnosno rešavanje svih nerešenih spornih pitanja po mišljenju Zagreba, a oni su: obeštećenje logoraša, potraga za nestalima , kažnjavanje odgovornih za počinjene ratne zločine tokom devedesetih godina, vraćanje školskog broda Jadran, razgraničenje na moru (trajno definisanje morske granice kod poluostrva Prevlaka, kod Herceg Novog), očuvanje spomen-ploče u Morinju, promena imena bazena u Kotoru i imovinsko-pravna pitanja.

Školski brod Jadran Foto: Shutterstock

Hrvatska dosad nije blokirala Crnu Goru na putu ka EU, ali je zaustavila otvaranje Poglavlja 31, koje obuhvata spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku.

Ne bismo da Podgorici rušimo Sneška usred vrelog leta - ali podsećamo da je nekada Makedonija, a danas Severna Makedonija učinila sve što je od nje traženo, pa čak promenila i naziv države zbog spora s Grčkom, a kada je i to uradila -usledio je veto iz Bugarske koji je i dalje na snazi. A Sevrena Makedonija u čekaonici...

Pa samo izvolite, plovite morem, možete i brodom "Jadran", ali s njim se dalje od hrvatske granice baš i neće moći...