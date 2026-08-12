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Predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić osudila je danas prebijanje i zlostavljanje Nenada Raškovića iz sela Dren u opštini Zubin Potok od strane takozvane kosovske policije i upitala KFOR, EULEX, Evropsku uniju i sve međunarodne predstavnike šta će se konkretno preduzeti i ko će za ovo da odgovara.

- Pitam danas predstavnike međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji: da li su rane na telu Nenada Raškovića samo njegove rane ili su, konačno, i vaša sramota ? Srpskom domaćinu iz Drena su Kurtijeve falange prvo ušle u kuću, pretresli je, a onda su Raškovića odveli u obližnju šumu gde je brutalno pretučen, vezan za drvo i izložen iživljavanju. Tragovi udaraca na njegovom telu nisu fotografije preko kojih se ne može preći još jednim nemuštim saopštenjem sprovodica demokratije koji "prate situaciju" i "zabrinuti su". Svaka rana je optužnica protiv sistema koji je dozvolio takvu torturu, ali i moralna mrlja na svima koji su godinama imali moć da reaguju, a birali ćutanje -ukazala je Nikolić u saopštenju.

Ona je upitala KFOR, EULEX i Evropsku uniju i sve međunarodne predstavnike šta još treba da se dogodi jednom Srbinu da bi nasilje nazvali pravim imenom.

- Koliko modrica, rana i poniženja je potrebno da bi prestala politika zatvaranja očiju? Čovek vezan za drvo i prebijan nije "bezbednosni incident". Ovo je tortura.Policijska uniforma nije dozvola za batinanje, niti nacionalna pripadnost žrtve može biti razlog da međunarodni predstavnici spuste pogled. Nenad će svoje rane nositi na telu. Ali sramotu zbog ćutanja pred njima nosiće svi koji mogu da zahtevaju odgovornost, a sigurna sam to neće učiniti - istakla je ona.

1/9 Vidi galeriju Nenad Rašković koga je prebila tzv. kosovska policija Foto: Srpska lista

Nikolić je rekla da srpski narod ne traži ničiju milost, već traži ono što mu pripada - pravo na život, slobodu, dostojanstvo i zaštitu od nasilja.

- I zato više ne pitamo koliko ste "zabrinuti". Pitamo: šta ćete konkretno preduzeti i ko i kada će odgovarati? - rekla je ona.

Da podsetimo, pripadnici takozvane kosovske policije su juče kasno popodne upali u porodični dom Raškovića u selu Dren, u opštini Zubin Potok, a nakon pretresa, kako je posvedočio, počeli su da ga tuku po telu bez ikakvog razloga. Rašković je primljen je u KBC Kosovska Mitrovica i nalazi se u šok sobi sa teškim povredama, izjavio je doktor u KBC Kosovska Mitrovica Goran Radojević.