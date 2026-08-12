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Predsednik Srpske liste dr Zlatan Elek izjavio je da je Nenad Rašković, Srbin kojeg su u njegovoj kući u Drenu, opština Zubin potok, brutalno pretukli pripadnici tzv. kosovske policije, zadobio višestruke povrede, uključujući prelom rebra, a da se nalazi na odeljenju intenzivne nege jer njegovo stanje nije stabilno.

Elek je rekao da je Rašković u KBC Kosovska Mitrovica prevezen sinoć iz Doma zdravlja u Zubinom Potoku.

1/9 Vidi galeriju Nenad Rašković koga je prebila tzv. kosovska policija Foto: Srpska lista

„Sinoć je, oko 20 časova, u KBC Kosovska Mitrovica iz Doma zdravlja Zubin Potok kolima Hitne pomoći dovezen pacijent Nenad Rašković, koji je, prema njegovim navodima, u više navrata tokom jučerašnjeg dana brutalno pretučen od strane Kosovske policije u njegovom rodnom mestu Dren, u Zubinom Potoku“, rekao je Elek za Kosovo onlajn.

Prema njegovim rečima, Rašković ima višestruke povrede i nalazi se na intenzivnoj nezi.

„Pacijent je primljen sa povredama glave i grudnog koša, politraumatizovan, smešten u jedinicu intenzivne nege, sa prelomom devetog rebra sa leve strane“, rekao je Elek.

On je dodao da se tim lekara brine o pacijentu, koji će ostati na odeljenju intenzivne nege.

„S obzirom na opsežnost povreda i na to da se radi o politraumi, veći broj lekara uključen je u njegovo lečenje, čitav tim lekara, uključujući hirurge, anesteziologe, ortopede, interniste s obzirom na to da mu je povećan pritisak, psihijatre i neurologe. On će ostati u KBC Kosovska Mitrovica još u intenzivnoj nezi, s obzirom na to da njegovo zdravstveno stanje nije stabilno“, poručio je Elek u izjavi Kosovo onlajnu.

Povređenog Nenada Raškovića u Kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica danas je posetio gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović.