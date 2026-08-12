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Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da se i mnogo veće zemlje lošije snalaze u borbi sa požarima, naglasivši da su pripadnici Sektora za vanredne situacije ponos ove države.

- To su ljudi koji upadaju u vatru, svaki dan se maksimalno trude. Nisam siguran da dobijaju potrebnu zahvalnosti jer situaciju neki politizuju. Sve se kod nas politizuje i bazira na nekoj mržnji, rekao je Dačić jutros za TV Pink.

- Nisam siguran da imaju veliku zahvalnost, u smislu toga da se to politizuje. Videli smo neke komentare. Sve se kod nas politizuje, sve se bazira na nekoj mržnji. Ja želim da se zahvalim građanima koji su gasili požare, vojsci Srbije, javnim preduzećima koji su pomagali. Naravno, tu su i Srbijavode, i Vojvodinavode, i Vojvodinašume, dobrovoljna vatrogasna društva, Srpsko-ruski humanitarni centar, i tako dalje, rekao je Dačić.

Dačić je ocenio da pojednicni žele da politizuju situaciju oko požara i podsetio da su 2007. godine, kao 1996. godine takođe bila dva velika požara, kada je mnogo veća površina izgorena, ali da opozicija tada to nije koristila u političke svrhe.

Naveo je da je u prethodnim godinama nabavljena značajna moderna tehnologija za borbu protiv požara, kao što su helikopteri za gašenje požara, od koji su dva najveća - kamov, jer zahvate po pet tona vode, kao i dve superpume, po četiri tone, ali i više drugih sa sposobnostima da izruče vodu.

Naveo je da su dva centralna požara na Stolovima i u Deliblatskoj peščari, istakavši da je teren nepristupačan i da gašenje ometa vetar, dok su ostali požari periferni.

Zahvalio je i građanima koji pomažu, Vojsci Srbije, javnim preduzećima, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Srpsko-ruskom humatirnom centru.

Dačić je kazao da se nastavlja borba sa gašenjem požara u Srbiji, pre svega u Deliblatskoj peščari i na Stolovima kod Kraljeva i istakao da za sada nisu ugroženi ljudski životi i naselja.

On je rekao da je u utorak bilo aktivno 22 požara na teritoriji Srbije, a da su dva centralna - u Deliblatskoj peščari, gde je juče ukupno bilo angažovano oko 150 vatrogasaca i svih drugih koji učestvuju u toj akciji i da je zahvaćena površina oko 2.000 hektara.

- Deliblatska peščara je tlo koje je izuzetno nepogodno za gašenje požara, ulažu se maksimalni mogući napori. I ono što je bitno, to je da se od ove opožarene površine, svega 27 odsto nalazi pod šumama. Ono što je sve najvažnije - nema ljudskih žrtava, nijedna kuća nije izgorela, sva naseljena mesta su sigurna. Ljudi su sigurni, kazao je on.

Prema njegovim rečima Sektor za vanredne situacije je modernizovan i sada Srbija ima helikoptersku jedinicu, koja ne spada u Sektor za vanredne situacije, ali ima osam helikoptera koji mogu da se koriste za gašenje požara i to sa velikim kapacitetom.

- Kad sam prethodni put bio ministar, do 2014. godine, mi smo imali samo dva helikoptera, koja su se koristila za gašenje požara, kapaciteta 1 i 1,5 tone. Kaže i da je u Deliblatskoj peščari od 8. avgusta bilo 64 žarišta, a sada ih ima tri.

- Nastavlja se borba. Neće to tako brzo završiti, zato što jednostavno nema uslova koji bi nam pomogli, odnosno nema padavina, rekao je Dačić i naveo da je ove godine, do sada bilo više od 21.000 intervencija i da je spaseno više od 700 ljudskih života i da je to najveći uspeh ovog sektora.

- Pripadnici ovog sektora su ponos i heroji Srbije. To su moderni heroji, i ulaganje u njih je ulaganje u sigurnost, stabilnost, odnosno da ljudi mogu da budu sigurni da će maksimalno moguće, koliko je moguće pomoći. Neće se moći spasiti sve, ali ljudski životi su najpreči, rekao je Dačić. Prema njegovim rečima prošla godina je bila rekordna za Sektor za vanredne situacije - bilo je više od 39.000 intervencija, spaseno je 1.400 života.