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Gostovanje studenata blokadera na blokaderskim medijima po pravilu se pretvori u havariju, pa ni ovo poslednje nije iskočilo iz pravilnika.

Naime, predstavnik "studentske liste" Kosta Golubovoć je na N1 tokom čitavog gostovanja uporno forsirao jezik koji zvuči kao hrvatski, konstantno ponavljajući izraz "u biti" umesto prirodnog i uobičajenog srpskog izraza "u suštini".

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Ovaj jezički uvoz samo dodatno podgreva sumnje da se u pozadini ovih blokada primenjuje dobro poznata hrvatska "blokadna kuharica" poslužena još na početku blokada fakulteta.

ptvrdeći kako će se na listi naći "idealni ljudi" koji treba da vode Srbiju, ignorišući činjenicu da je svemoćni plenum odličio da čak 99 kandidata za koje su dosad tvrdili da su "idealni ljudi" leti sa liste. 

 Kurir Politika

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