Jer čovek nas usred Beograda, bez imalo muke, INSTRUIRA (instruiše) o novim vrednostima koje nam PREZENTIRA (prezentuje) dok usput pravi veoma slikovite USPOREDBE (poređenja). Toliko mu se dopao izraz U BITI (u suštini) da ga je ponovio više puta nego što prosečan student blokader stigne na prvu raskrsnicu da blokira saobraćaj.

Pardon - da PROSVJEDUJE!

Naime, blokader dramaturg Ivan Lalić je na Novoj S upotrebio sve ove reči i izraze:

"Kako decu, je l' tako, INSTRUIRAM kako da se ponašaju. Da, nama jesu uzor te vrednosti koje mi kroz naše projekte PREZENTIRAMO sada i u Novom Pazaru. Kako bih rekao, U BITI se vi bavite time, jer čime biste se drugim bavili... Mislim, interesantna je USPOREDBA. E sad, naravno, U BITI to nije loša ideja", pričao je Lalić dok ga voditelj nijednom nije ispravio.

Izgleda da je "blokadna kuharica", koja je na samom početku protesta stigla direktno iz Zagreba, ostavila dubok trag na domaće elitne kuvare revolucije. Ono uputstvo za blokade fakulteta, koje je tabloid Danas danima studiozno objavljivao na čistom hrvatskom jeziku (naravno, bez prevoda, jer ko je još video da se "kuharica" prevodi na srpski), očigledno nije bilo samo priručnik za ponašanje, već i obavezna lektira za promenu rečnika.

Stvari su otišle toliko daleko da će gledalac ovih "nezavisnih" i "objektivnih" blokaderskih televizija u Srbiji uskoro morati da drži uključen rečnik manje poznatih reči i izraza.

Ili to, ili da dobijemo titl, čisto da razumemo šta pesnik, pardon, dramaturg U BITI želi da kaže.