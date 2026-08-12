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Polomljena rebra, hematomi na glavi i telu, povrede grudnog koša i bezbroj drugih fizičkih i psihičkih trauma. To je samo deo povreda koji je Nenad Rašković iz sela Dren kod Zubinog Potoka zadobio nakon što su ga pripadnici tzv. kosovske policije vezali za drvo, pretili porodici i tukli crevom za vodu, kako bi ga, kako je izjavio, naterali da prizna da u kući ima pušku.

Ovaj incident usledio je samo 24 sata od procene Kfora da može polako da se povlači s mosta na Ibru, istovremeno najavljujući i integraciju tzv. kosovske policije u bezbednosnu strukturu oko manastira Visoki Dečani zbog "poboljšane bezbednosne situacije"!

Međunarodna zajednica još se nije oglasila povodom nove kulminacije terora nad Srbima na KiM, a javnost je dobila odgovor Euleksa novinarima Kosovo onlajna. "Uobičajena zabrinutost", stoji u odgovoru.

- Svaki navod o zlostavljanju mora biti brzo, nezavisno i efikasno istražen od strane nadležnih organa. Takođe bismo želeli da podsetimo da sprovođenje krivičnih istraga nije deo mandata Euleksa - navedeno je u odgovoru Misije Evropske unije na KiM.

00:10 Prebijeni Nenad Rašković iz Zubinog Potoka u bolnici Izvor: Kurir

- Trojica njih došla su moju kuću u Dren, kad su došli bacili su me na krevet i tukli. Tražili su pušku, ja pušku nemam. Posle toga su rekli da će doći opet u 17 sati, da donesem pušku. Tada su mi stavili lisice, odveli u šumu i vezali me za bukvu. Tukli su me crevom i stavili mi krpu na usta. Onda su otišli i ostavili me vezanog, ali su se vratili i pustili me. Odveli su me dole na put... Ostavili su me na asfaltu, a ja sam se vratio peške ka kući. Polako, polako. Kad sam stigao kući, počela je muka. Upadali su u kuću, zastrašivali mi sina, ženu maltretirali: "Hoćeš da te teramo u Albaniju". Žena mi je Albanka. Rekli su mi da će sutra ponovo da dođu kod mene - kazao je kratko Rašković za medije iz KBC Kosovska Mitrovica gde je bio zbrinut pre nego što je juče transportovan na dalje lečenje u Beograd zbog teškog opšteg stanja.

1/9 Vidi galeriju Nenad Rašković koga je prebila tzv. kosovska policija Foto: Srpska lista

Pokušaj ubistva

Predsednik Srpske liste prof dr Zlatan Elek izjavio je da je Rašković zadobio višestruke povrede, uključujući ma kontuziju glave, povrede prednje i zadnje strane grudnog koša, gde su ekskoriacije i hematomi, prelom devetog rebra, povišen krvni pritisak i izuzetnu psihičku traumu. Istakao je da se to sve može opisati kao "pokušaj ubistva".

Dr Zlatan Elek pokazuje povrede Nenada Raškovića Foto: Kosovo online printscreen

- Pacijent je primljen sa povredama glave i grudnog koša, politraumatizovan, smešten u jedinicu intenzivne nege, sa prelomom devetog rebra sa leve strane. Za ovaj vandalski čin kosovske policije koji, nažalost, nije prvi, mi lekari konstatujemo da nije reč samo o prebijanju, nego, nažalost, moramo da se složimo da je reč o pokušaju ubistva jednog našeg sugrađanina, odnosno građanina KiM - kazao je Elek na konferenciji za medije Srpske liste i dodao da je psihička trauma takva da će, prema konstataciji psihijatara, biti potrebno mnogo vremena da bude zalečena, ako uopšte i dođe do zalečenja, a kamoli izlečenja.

Miloš Vučević: Delo ruku krvnika, očekujem hitnu reakciju na ova zlodela Lider Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se nakon maltretiranja i prebijanja Nenada Raškovića i njegove porodice kod Zubinog Potoka, od strane tzv. kosovske policije. - Ovo je delo ruku krvnika! Najoštrije osuđujem zversko prebijanje i zlostavljanje Nenada Raškovića iz sela Dren u Zubinom Potoku od strane takozvane kosovske policije. Neprestano pozivamo da se stane na put nasilju i mržnji koju Kurtijev režim, njegove batinaške poluge i mediji sprovode nad našim narodom, i da predstavnici međunarodne zajednice više ne okreću glavu ili prećutno to podržavaju. Naš narod trpi jeziv teror na Kosovu i Metohiji. Očekujem hitnu reakciju na ova zlodela - napisao je Vučević.

Nemušta saopštenja

Građani Severne Mitrovice su s pravom uznemireni, kaže gradonačelnik Milan Radojević ocenjujući da je bezbednosna situacija na KiM, naročito na severu, apsolutno nestabilna.

Milan Radojević, gradonačelnik Severne Mitrovice Foto: Printscreen Kosovo onlajn

- Slučaj Raškovića samo kulminacija terora Kosovske policije nad Srbima, naročito na severu Kosova, i to desilo jer potezi koje je Aljbin Kurti preduzimao u prethodnih nekoliko godina i meseci nisu naišli na konkretnu osudu međunarodne zajednice. Osim nekih nemuštih saopštenja, nije bilo nikakve konkretne reakcije, što Kurti vidi kao jasan signal da još jače i žešće udari na Srbe na Kosovu. Zamislite vi da vas u 21. veku Kosovska policija, kada KFOR kaže da je bezbednosna situacija poboljšana, veže lisicama za drvo, tuče crevom za vodu i traži da priznate neke stvari koje niste počinili - kazao je Radojević.

On naglašava da je Kurtiju severni deo KiM trn u oku jer su Srbi tu opstali.

- To je jedini administrativni, obrazovni i zdravstveni centar za sve Srbe na Kosovu. Kurti odlično zna da, ako slomi taj centar, tj. ako slomi Severnu Kosovsku Mitrovicu, slomio je Srbe na Kosovu i Metohiji - zaključio je Radojević.

Srpska lista: Rašković gotovo izgubio život, ubili su boga u njemu Predsednik Srpske liste dr Zlatan Elek je na konferenciji za medije kazao da je Rašković gotovo izgubio život, ali i do detalja opisao kako je pretučeni Nenad došao kod njih u KBC u Severnoj Mitrovici i šta sve pre toga dešavalo. - Policajci su se vratili oko 17 časova. Tada su ga izvukli iz kuče, negde kilometar ili dva odveli u šumu, vezali lisicama, oborili na zemlju, repetirali pištolj koji su mu prislonili na glavu da prizna da ima navodno oružje. Jedan od pripadnika tzv. policijske službe odsekao parče šlaufa za vodu i tukao ga svom snagom po leđima i stomaku - ispričao je Elek. Igor Simić, član Predsedništva Srpske liste poručio je da je Rašković "srpski heroj koji je istrpeo što mnogi od nas ne bi mogli i posle mučenja rešio da o svemu govori", ali i nagalsio da nikada goru bezbednosnu situaciju nismo imali. - Ja nisam lekar pa ću narodski da se izrazim, Raškoviću su odrali kožu s leđa, tako su ga tukli, ubili su boga u njemu, čovek prvih dva sata nije mogao da nam kaže šta se desilo koliko je bio prestravljen... - kazao je Simić

Kurtijeva demokratija

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković zatražio je hitnu međunarodnu reakciju i istragu povodom brutalnog napada i prebijanja Raškovića od strane tzv. kosovske policije.

- Ovo su slike Kurtijeve "demokratije" i odnosa prema Srbima - modrice, podlivi i zversko zlostavljanje i prebijanje Nenada Raškovića iz sela Dren u Zubinom Potoku od strane tzv. kosovske policije. Zahtevam hitnu međunarodnu reakciju i istragu povodom brutalnog napada na Nenada i kažnjavanje svih odgovornih. Nedeljama, mesecima i godinama, Beograd upozorava kompletnu međunarodnu zajednicu na iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima, koje je do ovoga dovelo - napisao je Petković.

Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM Foto: BETAPHOTO MILAN ILIC

Više srpskih nevladinih organizacija sa severa Kosova i Metohije - Nova društvena inicijativa, Centar za afirmativne društvene akcije, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj, Aktiv i Centar za zastupanje demokratske kulture - zatražilo je hitnu i nezavisnu istragu o brutalnom prebijanju Nenada Raškovića.

U zajedničkom reagovanju navode da su se tokom prethodnih godina više puta obraćale lokalnim predstavnicima Euleksa, ukazujući na navode o policijskom zlostavljanju i drugim spornim postupanjima policije, uz zahtev da misija javno iznese svoje nalaze i procene u konkretnim slučajevima. Organizacije podsećaju da su još u oktobru 2024. godine upozorile da kontinuirano ćutanje Euleksa o nezakonitom ili spornom postupanju policije više nije prihvatljivo.

KFOR: Nije deo našeg mandata

Povodom zahteva Srpske liste da Kfor i Euleks hitno ispitaju navode Nenada Raškovića da ga je kosovska policija tukla i maltretirala, Misija Kfora je u odgovoru za Kosovo onlajn navela da sprovoрenje zakona nije deo njihovog mandata.

„Sprovođenje zakona nije deo našeg mandata", stoji u odgovoru Kfora, u kojem se dodaje da se obratimo Euleksu za sve komentare u vezi sa konkretnim pitanjem.

- Svaki oblik policijske brutalnosti, nečovečnog postupanja ili nezakonite upotrebe sile strogo je zabranjen međunarodnim pravom o ljudskim pravima, poručio je Unmik u odgovoru za Kosovo onlajn podovom navoda o brutalnom postupanju pripadnika policije prema Nenadu Raškoviću iz sela Dren. Apeluju da istraga nadležnih organa bude temeljna kako bi se obezbedila zaštita ljudskih prava i vladavine prava.