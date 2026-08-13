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Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da se prošlogodišnje avgustovsko nasilje, u kome su povređeni članovi SNS i spaljene prostorije ove stranke, ne sme zaboraviti.

„Ti dani se ne smeju zaboraviti. Ovi koji su sprovodili nasilje oni ih obeležavaju, zamislite tu bruku, kako se čast brani time što ste hteli da spalite i ubijete druge ljude. Neka svako razmisli i pogleda snimke“, rekao je Vučeviž gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS.

Podsetio je da je 12. avgusta prošle godine bio užasni napad na građane, članove i simpatizere SNS u Vrbasu, da je taj ulični rat trajao do ranih jutarnjih časova, da su 13. avgusta nasilnici napali na dva mesta prostorije SNS u Novom Sadu i pokušali da izazovu građanski rat i ubiju ljude.

„Sam sam bio svedok tih događaja, na desetine povređenih, doživeli smo da blokaderi i nasilnici nisu dozvolili da prođe Hitna pomoć, da neki dežurni u Kliničkom centru Vojvodine nisu hteli da leče povređene, da je deo policije bio veoma pasivan i dozvolio sve to, ne preduzimanjem radnji koje su mogli da preduzmu, i dozvolili smo da ljudi koji su branili državu tamo gde je bilo najteže, pripadnici Vojske Srbije, junaci sa raznih ratišta, između ostalog i da jedan junak sa Košara bude povređen“, rekao je Vučević.

Prema njegovim rečima, da nije bilo pripadnika Kobri, koji su u skladu sa zakonima i pravilima službe reagovali, ko zna kako bi se to veče završilo.

„Bio sam sa starijim sinom, ministarka Mesarović je bila tamo, mnogi znani i neznani su bili, ja sam im zahvalan, nismo se predali i nikada se ne bi predali i bili smo spremni da platimo svaku cenu radi čuvanja obraza i slobode“, naglasio je Vučević.

Njjihova želja je bila da nas fizički ubiju, nemojte da imate dilemu, i onda 14. avgusta imate kulminaciju u Valjevu, grad se spaljuje, spaljuju se prostorije SNS, učestvuju i raduju se tom kukavičkom piru, napadi na policiju i plasiranje jedne od najopakijih laži koja je trebalo da dovede do potpune eskalacije i kataklizme u društvu, a to je da je policija teško povredila dečaka od 16 godina i kako je on preminuo od posledica prebijanja, što je bila apsolutna laž. Te vesti u tim zapaljivim avgustovskim danima mogle su dovesti do katastrofalnih posledica“, naveo je Vučević.

Vučević očekuje odgovornost onih koji su tada u avgustu radili šta su radili, da se vidi šta kažu tužilaštvo i sud da li će iko odgovarati za pokušaj ubistva.

00:20 Nasilje blokadera u NS 1 Izvor: Kurir

Govoreći o izborima, Vučević je naveo da veruje da su izbori pred nama.

„Kao da se oseća miris izbora, predsednik Srbije je po Ustavu i zakonu nadležna institucija, ja verujem da nas deli manje od 100 dana do izbora, tako da oni koji odmaraju treba da se spremaju za izbore ako im je cilj da učestvuju. I da svi daju odgovornu izjavu da će biti onako kako narod odluči. U ime naše liste predsedenik Vučić je rekao da ćemo mi priznati izborne rezultate, kakvi god da budu, a nismo to čuli od druge strane“, rekao je Vučević.