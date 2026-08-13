BLOKADERIMA SMETA IME I SUŠTINA NAŠE DRŽAVE - SMETA IM SVE ŠTO JE SRPSKO! Sramna objava o SRPSKIM sportskim savezima, UDARILI NA NACIONALNI IDENTITET (FOTO)
Studentski pokret nastavlja da ponovo veštački stvara probleme tamo gde ih nema, podstrekivajući na podele. Ovoga puta, povod za oglašavanje na Iksu bio je preimenovanje nacionalnih sportskih organizacija u Srbiji, a ono što je blokaderima zasmetalo je pridev "srpski".
Nacionalni predznak prema njihovom mišljenju "ugrožava manjine":
- Rukometni savez Srbije postao Srpski rukometni savez.
Vaterpolo savez Srbije postao Srpski vaterpolo savez.
Bokserski savez Srbije posto Srpski bokserski savez.
Republika Srbija je država srpskog naroda i SVIH građana koji žive u njoj.
Mađari, Bošnjaci, Romi, Hrvati, Goranci, Albanci, Rusini, Slovaci, Bugari, Vlasi, Rusi, Ukrajinci, Rumuni, Makedonci i svi drugi, ovo su i VAŠI savezi. Kada ih pobedimo, pobedićemo i njihovu politiku 90ih - objavio je nalog ETF blokada na Iksu.
Komentari korisnika ove društvene mreže pokazali su jasno koliko su stavovi blokadera daleko od većinske Srbije, a i koliko su ih šokirali:
- Ovde grešite. Nazivi su raritet iz komunističkog perioda. Jedini ispravan naziv je Srpski xxx savez. Ne može se poništavati ono što je ova zemlja. Koga vređa "srpski" taj ima problema u glavi - napisao je korisnik Iksa.
Blokadere su morali podsetiti na sam Ustav Republike Srbije koji kaže "Srbija je država srpskog naroda i svih građana, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi".
- Gramatika srpskog jezika (ne 'jezika Srbije') definiše upotrebu prisvojnog prideva 'srpski'.
- Srpski jezik, Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i umetnosti - Ustav definiše Srbiju kao nacionalnu državu.
Vreme je da se navikavate na notorne činjenice - napisao je korisnik ove društvene mreže.
- Meni kao Mađarici ne smeta, ali mislim da se morate kao pokret dogovoriti oko minimuma sta je drzava Srbija. Ko ne poštuje sebe, neće ga ni drugi poštovati - napisala je korisnica.
- Srbija je država srpskog naroda pre svega. Kako biste vi zvali Srbiju? - upitao je jedan od korisnika.
U galeriji možete pogledati komentare na ovu besmislenu i provokativnu objavu blokadera, koja bez sumnje pokazuje da bi sa njima Srbija bila bez zemlja nacionalnog identiteta.