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Studentski pokret nastavlja da ponovo veštački stvara probleme tamo gde ih nema, podstrekivajući na podele. Ovoga puta, povod za oglašavanje na Iksu bio je preimenovanje nacionalnih sportskih organizacija u Srbiji, a ono što je blokaderima zasmetalo je pridev "srpski".

Nacionalni predznak prema njihovom mišljenju "ugrožava manjine":

- Rukometni savez Srbije postao Srpski rukometni savez.

Vaterpolo savez Srbije postao Srpski vaterpolo savez.

Bokserski savez Srbije posto Srpski bokserski savez.

Republika Srbija je država srpskog naroda i SVIH građana koji žive u njoj.

Mađari, Bošnjaci, Romi, Hrvati, Goranci, Albanci, Rusini, Slovaci, Bugari, Vlasi, Rusi, Ukrajinci, Rumuni, Makedonci i svi drugi, ovo su i VAŠI savezi. Kada ih pobedimo, pobedićemo i njihovu politiku 90ih - objavio je nalog ETF blokada na Iksu.

Komentari korisnika ove društvene mreže pokazali su jasno koliko su stavovi blokadera daleko od većinske Srbije, a i koliko su ih šokirali:

- Ovde grešite. Nazivi su raritet iz komunističkog perioda. Jedini ispravan naziv je Srpski xxx savez. Ne može se poništavati ono što je ova zemlja. Koga vređa "srpski" taj ima problema u glavi - napisao je korisnik Iksa.

Foto: Printscreen X

Blokadere su morali podsetiti na sam Ustav Republike Srbije koji kaže "Srbija je država srpskog naroda i svih građana, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi".

- Gramatika srpskog jezika (ne 'jezika Srbije') definiše upotrebu prisvojnog prideva 'srpski'.

- Srpski jezik, Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i umetnosti - Ustav definiše Srbiju kao nacionalnu državu.

Vreme je da se navikavate na notorne činjenice - napisao je korisnik ove društvene mreže.

Odgovor Gorana Dukića: Vreme je da se navikavate na notorne činjenice Foto: Printscreen X

- Meni kao Mađarici ne smeta, ali mislim da se morate kao pokret dogovoriti oko minimuma sta je drzava Srbija. Ko ne poštuje sebe, neće ga ni drugi poštovati - napisala je korisnica.

Meni kao Mađarici ne smeta, poručiča im "Szundi" Foto: Printscreen X

- Srbija je država srpskog naroda pre svega. Kako biste vi zvali Srbiju? - upitao je jedan od korisnika.

"Srbija je država srpskog naroda pre svega. Kako biste vi nazvali Srbiju?" Foto: Printscreen X

U galeriji možete pogledati komentare na ovu besmislenu i provokativnu objavu blokadera, koja bez sumnje pokazuje da bi sa njima Srbija bila bez zemlja nacionalnog identiteta.

1/9 Vidi galeriju Odgovori korisnika na izjavu studenata u blokadi Foto: Printscreen X