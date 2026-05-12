Bes studenata blokadera eskalirao je skrnavljenjem srpskih svetinja: svoju mržnju prema SPC i svemu tradicionalnom grupa studenata blokadera, predvođena profesorkom Pravnog fakulteta i kolumnistkinjom "Peščanika" Dragicom Vujadinović, iskazala je oskrnavivši isposnicu Svetog Save na planini Kablar!

Blokaderima u subotu 9. maja nije bilo dovoljno "samo" zaustaviti saobraćaj, nego su morali udariti na monaški mir i duhovnu tišinu, ali i razbiti ujedinjenost ljudi okupljenih oko zajedničkog cilja - obnove isposnice. Zloupotrebili su mir jednog svetog mesta, čak pokazali nepoštovanje i prema monasima, samo da bi raširili svoj transparent.

Klasičan politički performans u trajanju od desetak minuta, odrađen zarad fotografisanja i pokazivanja "junačkog" pohoda na društvenim mrežama.

- Onaj ko je iole svestan, a ne mora da bude čak ni istaknuti vernik, nikada neće političke, niti transparente bilo koje vrste pokazivati ispred bilo koje svetinje - kaže teolog Miloš Stojković za Kurir.



Svedok koji se našao na licu mesta, opisao je razvoj događaja. - Oni su došli, posao ih nije zanimao, njihov cilj je bio samo da razviju transparent sa političkom porukom i da idu. Kada su to shvatili, monasi su ih ljubazno zamolili da to ne rade, oni su počeli da se žustro i bezobrazno svađaju s njima, a posle su ušli u konflikt i sa organizatorom mobe! Uigrano su delovali i dok su se raspravljali, brzo su raširili transparent i slikali se na brzinu, a zatim se pokupili i otišli - kazao je on.

Ruganje



- Umesto da se, kao pravi građani Srbije, poklone toj isposnici, da se pomole Svetom Savi, da im on bude putokaz, primer i put, oni su želeli da se narugaju našem rodonačelniku, a time i svim pravoslavnim vernicima. To predstavlja sramotu i jasno nam pokazuje da se iza borbi za studentska prava krije veliki srbomrzački blok i korpus koji želi da nasilnim putem dođe na vlast i uništi sve što je srpsko i svetosavsko - istakao je Stojković.

Prema njegovim rečima, među blokaderima vlada "alergija na svetosavski duh", misao, dela i ljude koji Srbijom već trinaest godina vladaju i vode državu putem Svetog Save.

- Ovde nije u pitanju samo mržnja prema SPC, već prema našem rodonačelniku Svetom Savi i svemu što je srpsko, jer onaj ko se naruga Svetom Savi na takav način, pogazio je sve što je srpsko. Ovo je uvreda za većinsku Srbiju koja nije za takav vid ponašanja, ali i uvreda za sve patriote i za svakog čoveka, ma koje vere i nacije bio, a poštuje lik i delo Svetog Save - zaključio je Stojković.

Poruka Miloša Vučevića Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom blokaderskih napada na SPC. - Poslednji napadi na srpskog patrijarha i Srpsku pravoslavnu crkvu, od strane propagandnih glasila u vidu N1 i Nova S, nisu nikakva novost. Reč je o kontinuitetu. Šta zameraju N1 i Nova S srpskom patrijarhu? Baš to - što je srpski. Da se odao agnosticizmu kao neki njihovi favoriti, bio bi slavljen i promovisan kao njihov favorit. Činjenicu da je njihova meta, srpski patrijarh treba da nosi kao orden, jer je mržnja ovih propagandnih mašinerija upravo dokaz da je na pravom putu. Na putu Svetog Save i Svetog Justina Ćelijskog. Na mnogaja ljeta Vaša Svetosti gospodine Porfirije! - poručio je Vučević.

Negativna energija

Profesor Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka objašnjava za Kurir da ovakvi postupci blokadera ne iznenađuju javno mnjenje, jer je, kako je rekao, od početka njihovog delovanja vladala anticrkvena i antitradicionalna konotacija.

- Ovo nije prvi, niti će biti poslednji pokušaj politizacije i zloupotrebljavanja svih institucija, pa i crkve. Blokadersko ponašanje ukazuje da se u tim beskrupuloznim i anarhističkim metodama nalazi jedna vrsta namernog pokušaja da se umanji značaj tradicionalnosti, gde oni svim silama kidišu na to i pokušavaju da minorizuju - kaže Petričković.

Kako je naveo, ko god blokaderima stane na put, u ovom slučaju monasi koji su reagovali i hteli da zaštite duhovnost tog prostora, oni na njega kreću svim silama.

- Pokušali su da provokacijama dobiju medijsku pažnju i da, ako bi uspeli da upere negativnu energiju prema SPC, da je predstave kao nekoga ko se politički opredeljuje. Ovde je stvar u odbrani duhovnosti, mira i harmonije u kojoj zajednica obitava, a oni pokušavaju da predstave crkvene redove da, ako njih ne podržavaju, imaju neku političku opciju. Ništa im nije sveto, za njih ne postoji zabrana, rade sve po makijavelističkom principu, da cilj opravdava bilo koju primenu sredstava - zaključio je Petričković.