Političar Vladan Đokić, koji je nekad bio poznat i kao rektor Beogradskog univerziteta (BU) oglasio se zvaničnim saopštenjem u kom navodi da on nije ''lider'' blokadera.

Kako saznajemo, do ovakvog preokreta došlo je nakon serije haotičnih sednica studentskih plenuma, gde su zahtevi postali toliko radikalni da je Đokić, u strahu za svoju poziciju i institucionalni integritet, bio primoran da povuče jasnu liniju razgraničenja.

Njegovo saopštenje vam prenosimo u celosti: 

- Povodom kontinuiranog nastojanja pojedinih aktera da me predstave kao lidera ili "predstavnika" studenata, imam potrebu da još jednom naglasim da ja to nisam, ali da čvrsto stojim uz njih i akademsku zajednicu koja zahteva vladavinu prava i dostojanstven život u svojoj zemlji.

Studenti samostalno odlučuju o svom načinu organizovanja i modelima rada, i tu niko nema pravo da im se nameće ni na koji način.

Moja odgovornost je da, sa pozicije rektora i kao jednog od predstavnika akademske zajednice, doprinesem razumevanju onoga kroz šta danas prolaze univerziteti i celokupno društvo u Srbiji, kao i da štitim pravo studenata i univerziteta na slobodno, dostojanstveno i odgovorno delovanje.

Studenti u meni imaju punu podršku u borbi za demokratske principe i za javni interes.

Od početka protesta, podržavam njihove zahteve i verujem da svaki odgovoran građanin naše zemlje treba da teži njihovom ispunjenju, jer bez pravde, nezavisnih institucija i odgovornih pojedinaca nema ni boljitka za naše društvo.

Studenti su danas nosioci društvenih promena i na nama je da budemo uz njih, da ih podržimo radi očuvanja univerziteta i vladavine prava u našoj
zemlji.

Rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladan Đokić - navedeno je u saopštenju. 

