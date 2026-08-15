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Potpredsednik Stranke slobode i pravde Borko Stefanović našao se u veoma neugodnoj poziciji tokom gostovanja u emisiji, kada mu je voditeljka Insajdera Tamara Pupovac praktično održala kratak čas političke komunikacije, ukazujući da opozicija, za razliku od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ne uspeva da pronađe način da svoje aktivnosti i poruke učini vidljivim i razumljivim biračima.

Na pitanje voditeljke - Šta vi konkretno radite i na koji način vi komunicirate sa građanima u ovo neraspisano predizborno vreme?, Stefanović je rekao:

- Mi godinama iste aktivnosti sprovodimo na terenu, ne samo u skupštini - kazao je Stefanović, a na ponovo pitanje voditeljke "da li je to sada pojačano", on je rekao da jeste.

- Malo je to čudno za avgust zato što letnje zatišje, političko...Vidim i da studentska lista ima tu akciju koju sprovodimo. Znate, u mnogim od tih sela smo mi bili ili idemo nakon studenata - kazao je Stefanović, koga je voditeljka presekla novim pitanjem: A kako to komunicirate, s obzirom da to ne dođe baš do javnosti ni do medija?

- Koga od medija, uključujući objektivne medije, usred avgusta zanima da li opozicija ima neku akciju ili štandove ili razgovore sa građanima - rekao je Stefanović.

Voditeljka, međutim, nije prihvatila to objašnjenje, već je podsetila Stefanovića da stranke danas ne zavise isključivo od tradicionalnih medija i da na raspolaganju imaju sopstvene naloge na društvenim mrežama.

- Imate vi naloge na društvenim mrežama, ali nešto, da vam ja iskreno kažem, nisam primetila neku pojačanu aktivnost. Nije li to nekako kampanja prošlog veka - mediji, saopštenja, konferencije za novinare. Imam osećaj da se današnje kampanje u svetu ali i kod nas vode direktnom, u najdirektnijem kontatku sa biračima - na ovaj način na koji to radi Aleksandar Vučić. Ali taj kontakt sa biračima i nekakve jednostavne jasne poruke kojima dolazite do birača, ja to, iskreno, videla nisam - poručila je voditeljka.