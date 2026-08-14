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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Narodne Republike Kine Li Ming stigli su na gradilište Ekspo projekta u Surčinu, gde zajedno obilaze radove. Predsednika i kineskog ambasadora odmah su uputili sa tekućim radovima na gradilištu Ekspo projekta.

Doručak sa srpskim i kineskim radnicima

Predsednik Vučić je u društvu Siniše Malog i ambasadora Li Minga seo za sto sa srpskim i kineskim radnicima i sa njima zajedno doručkovao.

1/9 Vidi galeriju Doručak sa srpskim i kineskim radnicima na gradilištu Ekspo projekta Foto: Pink, Kurir

Predsednik je ovom prilikom razgovarao sa radnicima i ambasadorom Li Mingom o planovima za nastavak radova, ali i problemima u domaćoj ekonomiji iz kojih je Srbija uspela da izađe kao pobednik, a za ovaj uspeh još jednom je zahvalio kineskim prijateljima.

Obraćanje radnicima

Kineski ambasador Li Ming i predsednik Vučić obratili su se prvo okupljenim radnicima na doručku na Ekspo gradilištu, gde je kineski ambasador objasnio svoje želje za dalji nastavak radova i još jednom istakao naše čelično prijateljstvo.

Predsednik Vučić mu se zahvalio i potom se sam obratio radnicima, zahvalivši im na trudu, istakavši da se ovde piše istorija kako Srbije, tako i njihovih komšanija, ali i ličnu istoriju.

- Verujem da ćemo sve moći da završimo na vreme. Hoću da vam se zahvalim za sve neprospavane noći, za sve dane koje ste morali da radite i na četrdeset i više stepeni, za sve one kišne dane kada ste u blatu izvodili najteže radove, i kad to kažem ,verujem da će svi od vas moći da se diče onime što je urađeno kada ovo bude završeno, da ćete svojoj deci i svojim unucima i svima sa ponosom da kažete da ste učestvovali u pravljenju istorije.

Foto: Pink

Predsednik se potom još jednom zahvalio kineskom ambasadoru, ali i predstavnicima srpskih kompanija koji su pokazali zašto Srbija najbrže raste u evropi. On je potom istakao dalji plan za isplate pomoći penzionerima i jednokratne pomoći svim punoletnim građanima Srbije.

- Hvala beskrajno na trudu, radu, hvala vama novinari koji poklanjate pažnju nečemu što će biti najveći događaj u svetu 2027. godine i verujem da ćemo na najbolji mogući način predstavljati našu zemlju. Hvala svim građanima Srbije pre svega. Živelo prijateljstvo Srbije i Kine, živela Srbija!

Obilazak radova na Ekspo gradilištu

Predsednik Vučić napomenuo je kineskom ambasadoru da će na gradilištu biti potrebno još ljudi. Ministar finansija Republike Srbije pokazao je kineskom ambasadoru kako će izgledati ovaj projekat kad bude završen.

- Za nas je važno da ubrzamo sve, da požurimo, vidite sad već ozbiljan napredak u odnosu na prošli put kad smo bili. Brinemo mnogo, kao što znate imao sam pre dva dana sastanak sa ambasadorom Li Mingom. Sada dolaze ti poslovi koji moraju da ubrzaju. Dolaze radnici iz Kine i naši radnici iz domaćih kompanija. Sve što ima smo angažovali. Neki vlasnici kompanija su se stvarno uozbiljili, počeli su da spavaju tu u kontejnera, dolaze, ceo dan provode ovde. Ostalo je tri i po meseca do kada mi treba da predamo ključeve, sada pogledajte kojom brzinom sve mora da se radi i gradi i završava. Mnogo radova morate da završite koji ne mogu da se rade u decembru i januaru. Ubrzavamo i nadam se da ćemo privesti kraju. Mnogo se uzdamo u dodatnu podršku kineskih prijatelja, najpre dolazi hiljadu novih ljudi i verujem da ćemo uspeti u svemu tome. Srbija mora da bude najbolji mogući domaćin. Novac smo pripremili, samo je pitanje možemo li fizički sve da uradimo



1/13 Vidi galeriju Vučić na gradilištu Ekspo projekta Foto: Petar Aleksić

Predsednik je objasnio da je naš nacionalni paviljon veliki izazov, ali da to nije jedini izazov koji predstoji tokom daljih radova.

- Sve okolne radove morate da uradite i napravite. Pruga će biti završena kompletno od Ekspa do aerodroma i od aerodroma do centra grada biće završena do kraja godine. Železnička stanica Novi Beograd trebalo bi da bude završena do Nove godine, ali mnogo se sekiram i mnogo brinem. Tolika odgovornost, ali verujem i u Srbiju i u naše kineske prijatelje i verujemo da možemo da završimo sve.

Predsednik je objasnio i same izazove oko obuke volontera za rad na Ekspu, istakavši da je ovo ogromna prilika za mlade ljude da nauče mnogo i o diplomatiji, predstavljanju svoje zemlje, da se upoznaju sa svetom, kulturama, tradicijama i napomenuo da veruje da je to izuzetna prilika za devojke i mladiće da urade nešto dobro i za svoju zemlju, ali i za svoje lično iskustvo.

Predsednik je potom istakao kako napreduju radovi na stadionu i stanovima u okviru Ekspo kompleksa.

- Početkom septembra odvešćemo vas da vidite kako to izgleda - istakao je predsednik objašnjavajući da će stanovi biti potpuno opremljeni, pokazujući na zgrade i hotel od 400 soba za koji kaže da mora biti gotov uskoro, koji je drugi najveći hotel u Srbiji po broju soba.

Foto: Petar Aleksić

- Gradi se u američkom stilu i uskoro ćete videti kako to izgleda - dodao je predsednik i otkrio kakve planove ima sa stanovima, sa kojima se Vlada Srbije i Siniša Mali ne slažu.

- Ja bih hteo stanove da prodamo po najnižim mogućim cenama ljudima kojima je to potrebno da damo, a on hoće da zaradi pare, pa nam je sad sukob koncepcija, pa ćemo morati da vidimo šta ćemo. On hoće da prodaje za više od 3.000 evra kvadrat, ja hoću da to prodamo nekima kojima je to potrebno za 1.500 evra. To je skoro pa poklon. On zna da dan kada to kupi da to vredi dva ili tri puta više, ali mora da potpiše da u narednih deset godina nema otuđenja - rekao je predsednik, a ministar Mali istakao je dalje planove za te stanove nakon što se izložba završi.

Predsednik je na pitanje kineske novinarke rekao da veruje da ćemo u budućnosti učvrstiti naše čelično prijateljstvo tako da niko i ništa ne može da ga poljulja.

- Ipak, u oktobru ili novembru imaćemo izbore, i verujem da ćemo imati nastavak odgovorne politike - dodao je.

Predsednika je potom ministar Siniša Mali uputio sa daljim tokom radova na zelenoj oazi u okviru Ekspo projekta, na šta je predsednik dodao da mora biti više cveća svuda.

Predsednik je potom krenuo u dalji obilazak gradilišta, objašnjavajući gde će se nalaziti paviljoni nekih od najmoćnijih zemalja na svetu. Ipsred predsednika je postavljena i mapa sa nacrtom paviljona, a ministar Mali napomenuo je da je pred nama ogroman posao u narednih nekoliko meseci, na šta je predsednik zamolio kineskog ambasadora da se radovi ubrzaju jer ovo treba da bude najveća atrakcija na celom Ekspu, nakon čega je nastavljen obilazak gradilišta.

- Vidi se iz daleka, ali prvi decembar je sutra. Za tri i po meseca ovo mora da sija i sve da bude gotovo. Stadion ne mora da bude gotov do tad, ali oni bolje napreduju nego što se vidi. Ali dobro, biće svakako velika trka sa vremenom i mnogo nervoze, ali završićemo. Radimo velike stvari za budućnost Srbije. Ovde će biti jedan od najvećih sajamskih prostora na teritoriji Evrope kada se Ekspo završi. Kad ljudi kažu "može li to bez pritiska?", pa ne može, nemoj da igraš utakmicu veliku ako nisi sposoban da je pod pritiskom igraš. Pritisak moraš da izdržiš, da istrpiš i pod pritiskom moraš da pobeđuješ - istakao je predsednik.

Foto: Pink

Vučić je potom kritikovao radove koji idu sporije nego što je planirano, šaljivo rekavši "daću vam ja do marta" kada mu je ministar Mali rekao do kad je planiralo da budu gotovi radovi na jednom segmentu gradilišta, nakon čega je predsedniku pokazana i upravna zgrada manifestacije.

- Da ponovim još jednom, 28. ili 29. avgusta otvaramo fabriku robota. Ne odustajemo ni od čega, već pokušavamo da postignemo sve što nije sasvim lako u ovom trenutku. Te robote iz Srbije videćete kako uslužuju, kako čiste. Oni za noć obrišu, operu, očiste sve ono što mi kao ljudi uprljamo.

Foto: Pink

- Sad ste me pitali nešto što je možda i najvažnije pitanje. Ako ne verujete u svoje snove, ako ne verujete u to da možete da uradite i postignete ciljeve više od onoga kako neki drugi predviđaju, onda ih nikada nećete ni ostvariti i naravno da sam verovao i sada kada pogledate Beograd na vodi, to čudesno izgleda, posebno noću, i neverovatno je kakav je život tamo kreiran i koliko je ljudi i kako to divno izgleda i kada letite iznad Beograda vidite da je najosvetljeniji upravo taj, da je to najurbaniji deo grada, da ste uspeli da kreirate novu vrednost gde dolazi najveći broj stranaca, najveći broj turista. Ali ste to mogli samo ukoliko verujete u svoje snove. Ovo je izgledalo neverovatno i svi ljudi su kritikovali i ne sanjajući šta smo mogli da napravimo. Ovo je na ponos cele Srbije

Predsednik je objasnio da Ekspo nije samo beograd, napomenuvši da neke lajske dolaze upravo iz malog mesta koje je posetio juče.

- Naša zemlja izgleda drugačije, vi sada kada idete auto-putem Miloš Veliki ili obilaznicom vidite da je to jedna velika promena. Ovo je pravac u kome će Beograd da se širi. Mi sada možemo posle Ekspa da organizujemo bilo kakav skup u svetu hoćete. Kakvu god konferenciju, kongres, za sve imamo najbolji mogući prostor i prostorije

Foto: Pink

- Bez obzira što su mnogi probali da nas zaustave, nisu uspeli da zaustave napredak Srbije. Nekome smeta prirodnjački muzej, nekome akvariju, normalan čovek to ne može da razume. Vaše je da gurate napred. Sanjajte velike snove i pokažite odlučnost u ostvarenju velikih snova. Kada verujete u nešto i kada želite da se borite svom snagom za to. Morate da izdržite stravične napore i ogroman pritisak i to je to. Ja kad čujem u fudbalu i košarci "igrači nisu izdržali pritisak", nemoj da igraš tu igru ako nisi u stanju da izdržiš pritisak, nemoj da igraš, nemoj da se baviš time. Koliko god neki sprečavali, koliko god neki radili protiv, koliko god imali objektivnih problema, od kovida, suša, poplava, sanckija ovakvih i onakvih, bez obzira na sve, mi ćemo uspeti i nemojte da smetnete s uma jednu stvar - šta god ko govorio, Srbija je najbrže rastuća ekonomija u prvih šest meseci u Evropi. Sledeće godine će biti ubedljivo najbrže rastuća ekonomija u Evropi sa stopom rasta od preko četiri odsto. To su stvari koje našu zemlju izdvajaju i koje govore mnogo o njoj i koje će privući investitore i turiste i koje će donositi veće bogatstvo našim građanima. Za to morate da radite i borite se, možete da mislite za nas kada pred više od 140 zemalja predstavimo Srbiju. Doći će preko 100 svetskih lidera, ministara, premijera, predsednika, da obiđu svoje štandove i paviljone, znate kakva je to promocija za Srbiju. Od 1961. nismo imali takvu promociju. To će biti najveći svetski događaj sledeće godine.

Predsednik je potom istakao kakvi nas još radovi očekuju na i oko Ekspo gradilišta, posebno istakavši pruge, beogradski metro i "mali metro".

- Mi živimo budućnost, samo što ponekad ne želimo to da vidimo. Za to treba da imate pomalo i hrabrosti, ali pre svega ogroman entuzijazam i želju i da imate strah od neuspeha koji će vas terati da radite više, pritiskate više i da se borite više, to je najvažnija stvar. Najvažnije je šta je u vašoj glavi - rekao je predsednik, dodavši da se u našem društvu dešavaju tektonske promene, dodavši da bez kineskih prijatelja i predsednika Sija ovo ne bismo mogli da uradimo.

Foto: Pink

- Svi će želeti da budu deo Ekspa. Svako normalan će to želeti. Sećate se kako ste mi govorili da niko neće hteti da dolazi u Beograd na vodi. Ovi temelj ne urade na jednoj zgradi, a prodaju sve stanove. A da ne pričam o tome da odete u Galeriju, kafiće i restorane, najživlji deo Beograda je. Ono što se napravi da bude dobro i uspešno, bude lepo - svi hoće, ne postoji niko, ko ovde neće želeti da dođe? Znate li kako će ovo da izgleda? Imamo problem, kada se ljudi naviknu na nove standarde, teško će hteti da odu na neki drugi stadion posle toga. Ljudi žive bolje i hoće da na stadionu da uživaju kao kod kuće.

Predsednik je potom istakao standarde koje današnji čovek želi i da tome moramo da se prilagodimo. On je dodao da će mnogo radova početi i narednih dana.

Prethodna poseta Ekspo gradilištu

Vučić je i pre nešto više od mesec dana obišao gradilište Ekspa u Surčinu, kada je javnosti pokazao kako napreduju radovi na Nacionalnom stadionu. Tom prilikom istakao je da se radovi odvijaju velikom brzinom i poručio da se, uprkos izazovima, "vidi svetlo na kraju tunela".

Predsednik je tada pokazao i trafostanicu izgrađenu za manje od godinu dana, a govorio je i o planovima za završetak spoljašnjih radova na stadionu, uključujući postavljanje krova.