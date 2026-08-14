Slušaj vest

Studentski pokret i autori njihovih profila na društvenim mrežama nastavljaju sa provokacijama i besmislenim zahtevima, a jedan od takvih, podsećamo, bio je kada su neadvno na svojim društvenim mrežama negodovali to što će pridev "srpski" zvanično biti ispred imena sportskih saveza.

Međutim, sada su nastavili u istom pravcu, pa je na društvenoj mreži Iks, profil "RAF Blokada" post, pokušavajući da prikaže patriotsku notu i solidarnost za Srbe koji žive na prostoru AP Kosovo i Metohija, pa im sada odjednom nema ništa lošeg u tome da napišu i posebno naglase veliki slovima - srpske tablice, škole i srpsko zdravstvo na KiM....

" Kada će se vratiti SRPSKE tablice na Kosovu i Metohiji?

- Kada će se vratiti SRPSKE škole na Kosovu i Metohiji?

- Da li će preživeti SRPSKO zdravstvo na Kosovu i Metohiji?

- Gde su SRPSKE pobede?

Vi pobeđujete samo u kafanama i na tabloidima", napisali su na Iksu.

Osim što su naišli na osudu korisnika Iksa i negatuvne komentare, na sve ovo nije ostao imun ni predsednik opozicionog pokreta "Solidarnost" Goran Ješić, te je ekspresno odgovorio profilu:

- Ovo apsolutni nije više ni smešno! Autori ovog naloga su idioti! - napisao je Ješić na Iksu.