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Rukometni, Vaterpolo i Bokserski savez dodali su pridev "srpski" u zvanična imena, ali je to za profil ETF blokada - neprihvatljivo. Tvrdnja da ime sopstvene države u sportskim savezima povređuje nacionalne manjine otvorila je ključno pitanje: kako uopšte zvanični pridev "srpski" usred Srbije može bilo koga da ugrožava?

Profil pod nazivom ETF blokada napisao je na Iksu:

- Rukometni savez Srbije postao Srpski rukometni savez.

- Vaterpolo savez Srbije postao Srpski vaterpolo savez.

- Bokserski savez Srbije posto Srpski bokserski savez.

Republika Srbija je država srpskog naroda i SVIH građana koji žive u njoj.

Mađari, Bošnjaci, Romi, Hrvati, Goranci, Albanci, Rusini, Slovaci, Bugari, Vlasi, Rusi, Ukrajinci, Rumuni, Makedonci i svi drugi, ovo su i VAŠI savezi", naveo je ovaj blokaderski profil na Iksu.

Dok ovaj pokret tvrdi da reč "srpski" navodno ugrožava manjine, analitičari poručuju da je posredi besmislena ideološka konstrukcija, jer pridev sopstvene države u institucijama usred Srbije ne može predstavljati nikakav šovinizam.

Ideologija

Narodni poslanik stranke "Mi, snaga naroda" i advokat Branko Pavlović kaže za Kurir da urednici koji stoje iza naloga koji je dao takvu izjavu tim putem diktiraju i svoju ideologiju.

Branko Pavlović Foto: Kurir Televizija

- Ta ideologija je potpuno neoliberalna, globalistička, koju su oni prihvatili kao svoju, i njima je nacija, kao i religija, gotovo isto što i fašizam. Ništa to ne čudi, a ono što će biti problem jeste to što će ljudi koji su učestvovali u protestima shvatiti da u daljoj političkoj organizaciji za one ideje koje su na poziciji suvereniteta Srbije neće biti mesta. Ovakve ideologije će biti dominantne u svim poljima kako se bude približavalo vreme predaje izbornih lista i na kraju će to biti kao u Crnoj Gori, potpuno pod kontrolom zapadnih centara moći. Apsolutno naziv Srbija u imenu bilo kog saveza, organizacije ili institucije ne ugrožava nacionalne manjine, niti je to nešto što pokazuje neki šovinizam onoga ko to uvodi. To je čitava ideološka konstrukcija, mnogo šira. Treba da shvatimo da postoji čitav deo ljudi i u Evropi koji su na tom ideološkom tonu i nikakav suverenitet, nacija, država, religija ne postoje, njima je sve to strašno. Tako da je sve ovo bez veze priča, a uostalom, Ustav Srbije kaže da je Srbija zemlja srpskog naroda i svih drugih koji tu žive - objasnio je Pavlović.

Negativna konotacija

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević kaže za Kurir da ovakvo pitanje ne treba politizovati.

- Srbija je jasno Ustavom uređena kao država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, tako da ni na koji način izmene ovog tipa ne mogu ugroziti bilo čiju nacionalnu pripadnost. Žao mi je što se s njihove strane u svemu traži negativna konotacija i neka politička poruka, a ne razgovara se o bitnim pitanjima za sport koja zaista zaslužuju pažnju. Mi ćemo uskoro imati sastanak sa predsednikom Olimpijskog komiteta kako bismo razgovarali o temama koje su mnogo značajnije, kao što je učešće žena u sportu, osoba sa invaliditetom, ma koje nacije bili, kao i o dugim pitanjima koja su od suštinskog značaja. Tako da se ovim samo skreće pažnja na teme koje ne bi trebalo da nekoga povređuju - kaže Antonijević.

Milan Antonijević Foto: Kurir Televizija

On podseća da u našim nacionalnim timovima ima pripadnika svih nacionalnih manjina i "pridev srpski ne može i ne sme umanjiti njihov značaj".

- Ne treba voditi kampanju protiv institucija koje takve odluke donose. Mnogo značajnije je razgovarati o tome da imamo veliki broj uspešnih sportista različitih nacionalnih manjina, koji učestvuju i na Olimpijskim igrama, osvajaju medalje i bore se ispod srpske zastave i to ni na koji način nije nešto što će se ovom promenom narušiti. Građani sportiste pozdravljaju, raduju se njihovim uspesima i ne prave razliku na osnovu njihove nacionalne pripadnosti. Svi narodi koji učestvuju u nekom sportskom savezu svesni su činjenice da učestvuju u ime Srbije i nije bilo slučajeva da se neko u vezi s tim bunio - zaključuje Antonijević.

Kako je kod suseda Hrvatski je nogometni, rukometni, košarkaški savez

Nacionalni narativ ispred imena sportskih saveza ili timova i uopšte nacionalni narativ ispred državnih institucija sasvim je uobičajen širom sveta, pa i našeg regiona.

Tako je u Hrvatskoj i nogometni i rukometni i košarkaški i odbojkaški savez - baš takav, "hrvatski"! U Americi čitava (ne samo) sportska imperija počiva isključivo na nacionalnom pridevu "američki" (American), pa je tako Američka liga, Američki fudbal, Američka asocijacija profesionalnog bejzbola itd.