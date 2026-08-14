"PO SVAKU CENE ŽELE DA VIDE NEZAVISNO KOSOVO" Vučić: To se neće desiti, bez obzira na to kako i koliko Srba budu tukli, proterivali i o svemu tome ćutal!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa kineskim ambasadorom Li Mingom obišao je danas Ekspo gradilište u Surčinu, gde je razgovara sa radnicima i pratio napredak radova.
Vučić je govorio o najvažnijim temama u zemlji - o Kosovu i Metohiji, kao i Nemačkoj koja koja je donirala finansijsku pomoć za jačanje tzv. kosovskih bezbednosnih snaga.
- Što se tiče Kosova i Metohije, nije pitanje samo Nemačke, pitanje je i mnogih drugih zemalja, oni žele po svaku cenu da vide nezavisno Kosovo i žele pritisak na Srbiju da izvrše što je moguće veći kako bi priznala nezavisno Kosovo - to se neće desiti bez obzira na to koliko pritisak bude bio velik, bez obzira na to kako i koliko Srba budu tukli, proterivali i o svemu tome ćutali. Oni su juče čak i izmislili priču da su se Srbi međusobno potukli pa su to posledice za Nenada Raškovića. Nema laži kojom se poslužiti neće, ali mislim da to mnogo govori o njima i njihovim slabostima - kazao je predsednik.
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Kurir Politika