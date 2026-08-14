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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazeći zajedno sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom, radove na gradilištu u okviru EXPO projekta, govorio je o budućoj fabrici robota.

Predsednik Vučić najavio je da će 28. ili 29. avgusta biti otvorena fabrika robota u Srbiji.

- Ne odustajemo ni od čega, već pokušavamo da postignemo sve što nije sasvim lako u ovom trenutku. Moći ćete da vidite robote proizvedene u Srbiji. Videćete kako će da vas poslužuju, kako će da čiste. Ne postoji neko ko može tom brzinom da očisti kao oni. Oni za noć obrišu, operu, očiste sve ono što mi uprljamo tokom dana - naveo je Vučić.

Siniša Mali, ministar finansija, dodao je da će roboti biti deo ceremonije otvaranja Ekspa i da se pregovara o kupovini 60-70 robota.

- Pregovaramo o tome, dok se oni (roboti) programiraju, naprave... Ali biće to lepa slika nove tehnologije u Srbiji pred celim svetom - rekao je Mali.

Kurir Politika

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š Vuk Đokić zasvirao Moravac, roboti opleli kolo Izvor: Kurir

 Kurir Politika

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