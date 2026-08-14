- Ne odustajemo ni od čega, već pokušavamo da postignemo sve što nije sasvim lako u ovom trenutku. Moći ćete da vidite robote proizvedene u Srbiji. Videćete kako će da vas poslužuju, kako će da čiste. Ne postoji neko ko može tom brzinom da očisti kao oni. Oni za noć obrišu, operu, očiste sve ono što mi uprljamo tokom dana - naveo je Vučić.