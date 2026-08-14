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Blokaderski pokret ušao je u nezaustavljivu spiralu međusobnih svađa i interesnih ratova. Gotovo svakodnevno svedočimo njihovim sočnim prepucavanjima i iznošenjem prljavog veša, pa se veštački stvorena idila blokadera raspršila za čas.

U najnovijoj epizodi N1 udara na Nenada Milanovića, osnivača kompanije CAKE.com i jednog od najistaknutijih sponzora blokadera, koji se u međuvremenu povukao iz finansiranja blokaderske pobune.

Milanović je nekada obećavao da će spasiti medije Dragana Šolaka, ali je danas situacija potpuno promenjena.

- Zaposleni na N1 su sada u apsolutno istoj situaciji kao oni na RTS-u. Ko talasa - leti ili nešto gore. Većina će igrati kako im se kaže, jer im je plata i mir u kući važniji od profesionalnog digniteta... N1 više nije medij. N1 je sada prevara - napisao je, između ostalog Milanović na Iksu.

Isprovociran ovim Milanovićevim objavama o televiziji N1 i njenim zaposlenima, news direktor ove televizije Branislav Šovljanski žestoko se obrušio dojučerašnjeg saborca i pri tom otkrio i neke zakulisne radnje iz nedavne prošlosti.

- Samo me zanima da li informacije imaš iz perioda kada si se raspitivao koliko košta N1, i nudio milione "Srba iz Amerike" da spasiš N1, pa volšebno nestao sa tom pričom, a milione ne videsmo nikad? Ili iz perioda kada si pokrenuo sajt na kom ste u početku prepisivali vesti sa sajta N1, što niste smeli, a što i dalje pomalo radite? Možda ipak iz ovog poslednjeg, kada zivkaš ljude sa N1 da pređu na nešto što se zove "Izlaz" uz reči: "Baš bi bilo kul da pređeš kod nas, mi još nismo počeli, ali ćemo uskoro i biće jako kul?"

Loše si izabrao način da reklamiraš svoj proizvod, tako što ovakve stvari pišeš o ljudima koji godinama daju sve od sebe da rade u javnom interesu i pokažu ono što niko drugi ne sme. Ali, to je tvoj izbor, pardon izlaz - napisao je Šovljanski, odgovarajući na objavu Milanovića.

Kurir Politika