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Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević poručio je danas da bi, ukoliko Kfor povuče vojnike sa glavnog mosta na Ibru i dozvoli njegovo otvaranje za saobraćaj, to značilo pobedu Aljbina Kurtija i svrstavanje te misije na njegovu stranu.

- Otvaranje glavnog mosta je nešto što Aljbin Kurti ima u svom programu. Ukoliko Kfor pomeri vojnike i dozvoli otvaranje glavnog mosta za saobraćaj, to će značiti pobedu Aljbina Kurtija i stavljanje Kfora na njihovu stranu. Kfor već 27 godina drži neutralnost, čuva mir i stabilnost između dva podeljena grada - rekao je Radojević tokom javne rasprave o Nacrtu lokalnog budžeta, budući da su mu građani postavili pitanje u vezi sa povlačenjem Kfora sa mosta i bezbednosti u gradu.

Radojević je istakao da se nikako ne slaže sa procenom da je bezbednosna situacija bolja.

- Mi smo izrazili našu zabrinutost. Rekli smo da će, ukoliko do toga dođe, biti veliki bezbednosni problemi. Ne slažemo se sa procenom da je bezbednosna situacija bolja. Naprotiv, vi živite u ovoj opštini, svakodnevno se suočavate sa problemima, vidite ponašanje pripadnika Kosovske policije. Ne možemo da govorimo da su u ovom trenutku pripadnici Kosovske policije neutralni i profesionalni - naglasio je Radojević.

Zato, ponavlja, veoma brine najavljeno povlačenje vojnika Kfora sa glavnog mosta.

- Mi ćemo i dalje da radimo na tome, da razgovaramo sa komandantom Kfora, da utičemo na njega da do takve odluke u praksi i ne dođe. Videli ste da su karabinjeri i dalje tu. Potrebno je da oni tu i ostanu, jer je glavni most jako osetljiva tačka - napomenuo je Radojević.

Ukazao je da postoji nekoliko mostova koji nesmetano omogućavaju saobraćaj između Severne i Južne Kosovske Mitrovice.

- Mi apsolutno ne vidimo nijedan razlog zašto bi glavni most bio otvoren za saobraćaj - dodao je Radojević.