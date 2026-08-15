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Mihailo Vučević, potpredsednik GO SNS Novi Sad i sin lidera SNS Miloša Vučevića, izjavio je da je strašno što je neko slavljem obeležavali godišnjicu pokušaja spaljivanja aktivista i funkcionera u SNS prostorijama.

On se osvrnuo na 13. avgust prošle godine, kada je bio u prostorijama SNS na Bulevaru oslobođenja, koje su napadnute na najbrutalniji način.

- Tih godinu dana je brzo prošlo, ali ta noć nikada neće moći da se zaboravi. Verujem da će i za 30,40 godina setiti aktivisti SNS. Sećam se kada su udarali na zadnja vrata i udarali po momcima iz Kobri. Gledao sam svojim očima kako su sa vatrometom pokušali da zapale i nas unutra i prostorije SNS. Jako mi je strašno što je neko slavljem obeležavao godišnjicu pokušaja nečijeg spaljivanja - rekao je Mihailo Vučević za TV Informer.

00:20 Nasilje blokadera u NS 1 Izvor: Kurir

On je naglasio i da je ta prostorija posebna za Novi Sad, te da je to stranačka prostorija koja je najviše puta bila napadana u Srbiji, sad već više od 50 puta.

- Ona je njima najveća bol, jer je to i najstariji mesni odbor, kojem pripadamo moj otac i ja. Od 5. novembra 2024. su išli na prostorije na Bulevaru, napadali aktiviste koji su ispred mirno stajali. Imali smo nakon toga i kada je bilo tenzije na leto 2025. Oni su konstantno pravili dehumanizaciju svakog od nas. Kao vrhunac imamo 13. avgust 2025. kada je bilo povređeno stotinjak ljudi, osam pripadnika Kobri, ljudi koji su bili na ratištu, a jedan od njih je bio heroj sa Košara.

Podsetio je i na, kako navodi, zločinačku političku akciju "Točak nesreće".

- Prva kuća na koju su išli bio je naš porodični stan. Najstrašnije mi je bilo što su tu bili neki odbornici u Skupštini Novi Sad. Oni su nam dolazili na kuću. Tri puta su išli na naš porodični dom, išli su i gradonačelniku Žarku Mićinu, Maji Gojković, Dini Vučinić.Oni su napravili hajku da sam ja nekome išao na kuću. Nije mi prijatno kada su se okupili blokaderi i vikali, ali to je jednim delom i krivica njihovih medija. Mi to nikada ne bismo radili, nismo ni radili da nekome idemo na kuću i da želimo da zapalimo nekoga. To se radi 14 godina, dehumanizacija porodice predsednika i svih nas. Ja sam kao mlada osoba, apsolvent Pravnog fakulteta, zgranut da je dotle došlo, ja to nikada ne bih radio niti podržavao to - rekao je Mihailo Vučević i dodao:

- Jako sam bio zadivljen hrabrošću naših žena i muškaraca koji su trpeli te udarce koji nisu dali da im zapale drugu kuću. Bilo je straha, ali nije bilo panike. Meni je najmračnija misao prošla kroz glavu da me samo ubiju iz prvog udarca. Tu su bile organizovane rzane huliganske grupe iz cele Srbije, ali i iz inostranstva.

Kako dalje govori, politika blokadera je antidržavna politika.

- Kada ste čuli od njih da osuđuju napade na Srbe na KiM, da li je bio genocid u Srebrenici? Vi imate želju da nas koji mislimo drugačije povredite ili ubijete. Mi koji završavamo fakultete i mlađi od mene mi smo budućnost ove države. Samim tim, kada se blokiraju fakulteti i srednje škole, tih godinu dana se neće stići. U Novom Sadu su određeni ideolozi- Bojan Pajtić i Dinko Gruhonjić sa Marijom Vasić. Šalju pogrešnu poruku protiv države. Pre dve, tri godine je Gruhonjić bio na tribini i pričao protiv vladike bačkog Irineja, Marija Vasić je pričala da to što je došao Pojas Presvete Bogorodice u Hram Svetog Save i što se narod okupljao da je to fetišizam. Nije u redu da nekoga vređamo zato što veruje. Njihova separatistička politika je da se Vojvodina i Novi Sad otcepe i budu nezavisna država. To je njihova glavna ideja - kazao je on.

Sin Miloša Vučevića objasnio je i da se u mnoge razočarao u prethodnih godinu i po dana.

- Ali, oni su manjina. Volim Novi Sad, Novosađane, planiram da nikada ne odem iz njega. Znam da su oni manjina ekstremista koja je glasna. A mi smo tiha većina. Zašto bi bilo kome smetala crkva? Koga to ugrožava? Ne znam koga to može crkva da ugrozi. Mogu samo oni da ugrožavaju s njihovom politikom. Nisam razočaran u Novi Sad, i dalje imam vere u Novi Sad. Uvek smo bili domaćini i vodili računa o drugima - kazao je on.