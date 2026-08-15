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Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov komentarisao je danas porazne podatke o statusu Univerziteta u Beogradu, koji je prema novim rezultatima čuvene Šangajske liste sada u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta.

"Ovo je rezultat rada rektora i njegove bande, koji su Univerzitet umesto nauci, nastavi i studentima podredili politici, blokadama i sopstvenim političkim ambicijama", napisao je Jovanov u svojoj objavi na Iksu.

On je istakao da "odgovornost snose i studenti blokaderi koji su mesecima sprečavali normalan rad fakulteta, uvereni da je važnije baviti se politikom nego studirati i čuvati ugled Univerziteta".

"I evo rezultata.

Nakon što su upropastili Univerzitet, traže da im se da država. Da i tu pokažu koliko su nesposobni.

Rektor, njegova banda i studenti blokaderi sada imaju obavezu da objasne javnosti ko će da odgovara za ovo, jer odgovornost koju traže od drugih treba i sami da pokažu.

Nije valjda da su pored svega i licemeri?!", zaključio je Jovanov.

I ministar finansija Siniša Mali komentarisao je, kako je istakao, poraznu i zabrinjavajuću činjenicu da je Beogradski univerzitet, nakon prošlogodišnjih blokada, pao na Šangajskoj listi.

- Laži N1 i Nove S očigledno nisu uspele da ubede one koji odlučuju o rangiranju Univerziteta.Ovo je direktna posledica svega onoga što su tokom prošle i ove godine radili blokaderi i rektor Univerziteta Vladan Đokić - rekao je, između, ostalog prvi potpredsednik Vlade Srbije.