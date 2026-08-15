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Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas, prilikom posete sele Medveđica u opštini Žagubica, da ne postoji mala ili velika opština, kao ni važnija ili manje važan kraj Srbije.

- Danas sam u selu Medveđica, u opštini Žagubica, na tradicionalnoj manifestaciji "Dani proje i sira". Hvala divnim ljudima i domaćinima na srdačnom dočeku. Prelepa nam je istočna Srbija i ima još mnogo potencijala koje treba iskoristiti, posebno u oblasti turizma. Mnogo smo uradili za ovaj kraj, ali uvek želimo da čujemo naše ljude, da čujemo kakvi su im planovi, šta im još treba i kako država još može da pomogne. Za nas nema male ili velike opštine, svaki deo Srbije nam je jednako važan, jer tako radi odgovorna vlast - naveo je Vučević i dodao:

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Miloš Vučević

 - Sa druge strane imate one koji su ubijali rudarstvo, koji hteli da zatvore rudnik Resavica i ovdašnji rudnik i da bez posla ostave 200 porodica. Da građani ne brinu, ova vlast je sačuvala Resavicu, i čuva energetsku sigurnost i bezbednost zemlje. I radimo jedino za dobrobit našeg naroda i naše Srbije, za nove puteve i fabrike, za veće plate i penzije, za sigurnu budućnost naše dece. Pristojna Srbija će uvek pobeđivati mržnju i nasilje, sve one koji žele da nam blokiraju živote i budućnost! Pobeđuje Ujedinjena Srbija - naveo je Vučević na Instagramu.

 Kurir Politika

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