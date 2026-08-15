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Blokaderi i njihovi mediji pronašli su novu metu na koju su sručili sav svoj gnev zbog propalog plana da se nametnu kao bolja opcija za vlast. Njihov blok na sve strane puca, pa su svađe i međusobne uvrede sve žešće.

Nekadašnja zvezda rijaliti show programa, pa blokadarska zvezda, a sada  novopečena urednica Ana Mihajlovski postala je blokaderima džak za udaranje. Na društvenim mrežama njeni dojučerašnji saborci "brišu njome pod", ponižavaju je do maksimuma u paketu sa njenim šefom Nenadom Milanovićem, preduzetnikom iz Amerike koji je takođe brzo prešao put od glavnog sponzora blokadera do njihovog najvećeg nepijatelja.

Vreme piše da Ana Mihajlovski sada zarađuje 100.000 dolara. E moj narode, šta su vam radili blokaderi godinu dana kako bi napunili sopstvene džepove. 

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Foto: Printscreen

Šira slika ovih napada uključuje Nenada Milanovića, osnivača kompanije CAKE.com i jednog od najistaknutijih sponzora blokadera, koji se u međuvremenu povukao iz finansiranja blokaderske pobune. Milanović je nekada obećavao da će spasiti medije Dragana Šolaka, ali je danas situacija potpuno promenjena.

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N1, kao i njegovi zaposleni, ušli su u direktan klinč sa Milanovićem i traje pravi rat uvredama na društvenim mrežema zbog optužbi da Milanović pokušava da vrbuje novinare N1 za svoj novi medijski projekat.

Ana Mihajlovski je odnedavno postala urednica Milanovićevog blokaderskog portala, međurtim blokaderi na društvenim mrežama zasuli su je uvredama i iz radne biografije izvukli sve njene kratkotrajne angažmane.

Koja Ana? Ona što je bila na listi kreni promeni? Ona što je prodala portal režimu? Ili ona koja je prepravila ime u Ministarka u blokadi i sakrivena vređala i iznosila laži za Bojanu Maljević, Mariniku Tepić, Dragana Đilasa i ostale borce protiv ovog režima? Našli ste se - jedan je od komentara.

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Foto: Printscreen

Evo još nekih.

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Foto: Printscreen

 Neki su podsetili na Milanovićeve ranije namere:

- Pre godinu dana: Ima bre da spasem N1, ima bre novu televiziju da napravim, svi će raditi kod mene!
Nakon godinu dana: Preuzimao sam N1 sadržaje, uspeo da nađem Anu Mihajlovski da vodi informativu, i još 4 rendom likova!
Sean enterpreneur - naveo je profil pod imenom Nemanja Milošević. 

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Foto: Printscreen

Ovaj slučaj još jednom ogoljava surovu stvarnost političke i medijske scene blokadera: njihova savezništva zasnovana su na trenutnim i ličnim interesima, nemaju čvstu ideološku osnovu (osim novca i dolaska na vlast), nemaju međusobno poverenje, pa su samim tim osuđena na brzu propast, uz mnogo buke.

Kuri Politika

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