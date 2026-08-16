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O stanju na terenu zbog požara i činjenice da blokaderi od toga prave političko pitanje, predsednik je rekao:

- Mi smo kupili u sedam godina više vozila nego što smo ih imali pre tih sedam godina. I kupujemo još 50 vozila, posebno ona manja koja mogu svuda da odu i da stignu. Kupujemo još helikoptera, verujem i još neki ruski kamov, tako da imamo veoma zavidnu flotu helikoptera, verovatno najbolju što se tiče gašenja požara u regionu. Morate da razumete te ljude, oni su učestvovali u urušavanju države, moraju da se naprave kao da su negde korisni. Oni pojma nemaju o državi - rekao je Vučić za TV Informer.

Istakao je da "država nije igračka" i da "studenti" imaju strašnu potrebu da pokažu kako su negde korisni.

- Sećate se one laži iz Niša kako je Milić falsifikovao priču o listama, kako su lagali da je očišćeno sve za deset dana. I to je naravno trik. I dalje taj problem nije u potpunosti rešen, ali im je nešto potrebno. Pa ste videli one jadne marketinške poteze pojedinih političara, sada što se tiče požara - rekao je Vučić i dodao:

- Oni će kao bolje da gase? Ajde ne pričajte gluposti. Ne znaju ni šta imamo od opreme, ni kolike su plate vatrogasaca, ništa ne znaju... Ne možete da objašnjavate ljudima koji to ne žele da čuju. Njih ne zanima rezultat. Mislite li da se neko od njihovih glavešina, ko svakog dana govori protiv nas, pogodilo ovo oko univerziteta. Naravno da ne. Oni ne misle da su stvarno elita. Elita nikada ne govori to o sebi. Onaj ko insistira da ga nazivate profesorom, vi znate da taj ima problem, tu se vuku neki kompleksi od ranije. Svi se dokazujemo svojim radom, i to ljudi vide - kazao je Vučić.