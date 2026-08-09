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Dok se pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srbije na izuzetno nepristupačnom terenu Deliblatske peščare lavovski bore sa vatrenom stihijom i vetrom koji otežava gašenje, društvenim mrežama ponovo kruže dezinformacije i pokušaji političkog spinovanja.

Slike sa terena svedoče o maksimalnoj mobilizaciji svih raspoloživih resursa. Na terenu su angažovane brojne vatrogasno-spasilačke jedinice, mehanizacija, kao i terenska vozila i ljudstvo koji u ekstremnim uslovima čine sve kako bi lokalizovali i stavili pod kontrolu požar na jedinstvenom i osetljivom području kao što je Deliblatska peščara.

Svaki minut na terenu zahteva ogromnu fizičku snagu, organizovanost i rizik po sopstveni život.

1/13 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uprkos realnom stanju i danonoćnom radu MUP-a i vatrogasaca, pojedini nalozi na društvenim mrežama i aktivisti pokušali su da nametnu narativ o "odsustvu države" i "nedostatku opreme", plasirajući dramatične objave i tvrdnje da se institucije ne odazivaju na pozive u pomoć.

Međutim, pokušaj stvaranja panike ubrzo se urušio. Pažljivom proverom snimaka koji su masovno deljeni na društvenim mrežama utvrđeno je da sporni materijali uopšte nisu nastali u Srbiji, već da je reč o starim snimcima požara u Španiji - koji su takođe gasili srpski vatrogasci!

Korisnici društvenih mreža ubrzo su razotkrili ovu obmanu.

"Blokaderi su dobro plaćena organizovana banda".

"Dok se vatrogasci raspadaju na terenu i stavljaju glavu u torbu, oni sede u ladovini i podvaljuju snimak iz Španije, kakva bolesna potreba da se poseje panika” neki su od komentara.

Među onima koji su širili ove opasne laži je i urednica urednica blokaderskog lista „Nova ekonomija” Biljana Stepanović i pridružila se širenju lažnih vesti.

Tvit Biljane Stepanović Foto: x

- Državu 14 godina vode lupeži, lopovi raspikuće i sad se čudimo što nemamo ni kanadere da gasimo požare - napisala je Biljana Stepanović potpuno ignorišući činjenicu o hrabrim srpskim vatrogascima i našim helikopterima koji su i u Španiji - čije snimke dele blokaderi - spasavali što se spasiti može.