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Prema protokolu, prijem akreditiva održava se u Palati Srbija sledećim redom:

1. Nj.E. Hong Gun Djong, ambasador Republike Koreje

2. Nj.E. Monsef Mansri, ambasador Narodne Demokratske Republike Alžir

3. Nj.E. Bolat Imanbajev, ambasador Republike Kazahstan

4. Nj.E. Anke Gizela Holštajn, ambasadorka Savezne Republike Nemačke

5. Nj.E. Eno Drofenik, ambasador Republike Austrije

Prijem akreditiva ambasadorke Savezne Republike Nemačke - Anke Gizela Holštajn

1/11 Vidi galeriju Prijem akreditiva ambasadorke Savezne Republike Nemačke - Anke Gizela Holštajn Foto: Ilija Ilić

Prijem akreditiva ambasadora Republike Kazahstan - Bolat Imanbajev

1/14 Vidi galeriju Prijem akreditiva ambasadora Republike Kazahstan - Bolat Imanbajev Foto: Ilija Ilić

- Prijateljstvo Srbije i Kazahstana potvrđujemo sve sadržajnijom saradnjom i redovnim kontaktima na najvišem nivou. O tome sam razgovarao sa novoimenovanim ambasadorom Republike Kazahstan Bolatom Imanbajevim, kojem sam poželeo uspešan mandat u našoj zemlji.

- Nedavna poseta Astani i susret sa mojim prijateljem predsednikom Kasimom Žomartom Tokajevom dali su dodatni podsticaj našim odnosima. Želimo da nastavimo tim putem, da dodatno povežemo naše privrede i iskoristimo veliki prostor koji postoji za proširenje saradnje.

- Zahvalan sam Kazahstanu na principijelnom stavu o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova i podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije.

- Uveren sam da će mandat ambasadora Imanbajeva doneti novu energiju odnosima naših zemalja i još više konkretnih rezultata, poručio je predsednik Srbije koji je primio akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Republike Kazahstan Bolata Imanbajeva.

Prijem akreditiva ambasadora Alžira - Monsef Mansri

1/10 Vidi galeriju Prijem akreditiva ambasadora Alžira - Monsef Mansri Foto: Ilija Ilić

- Poželeo sam dobrodošlicu novoimenovanom ambasadoru Narodne Demokratske Republike Alžir Monsefu Mansriju i uspešan mandat u Srbiji.

- Srbija i Alžir dele višedecenijsko prijateljstvo, građeno u važnim istorijskim trenucima i zasnovano na međusobnom poštovanju i razumevanju. Želimo da na tim čvrstim temeljima nastavimo da razvijamo politički dijalog i dodatno unapredimo ekonomsku saradnju, za koju postoji mnogo prostora.

- Posebno sam zahvalan Alžiru na doslednom i principijelnom stavu po pitanju Kosova i Metohije i poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Takav odnos prijateljske zemlje izuzetno cenimo.

- Ambasadoru Mansriju poželeo sam mnogo uspeha u radu, uz uverenje da će tokom svog mandata dati doprinos daljem povezivanju Srbije i Alžira i otvaranju novih mogućnosti za saradnju naših zemalja, poručio je predsednik Vučić koji je primio akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Alžira Monsefa Mansrija.

Prijem akreditiva ambasadora Republike Koreje - Hong Gun Đong

1/11 Vidi galeriju Prijem akreditiva ambasadora Republike Koreje - Hong Gun Djong Foto: Ilija Ilić

- Sa novoimenovanim ambasadorom Republike Koreje o novim mogućnostima za saradnju Srbije i Koreje, koja poslednjih godina dobija sve snažniji zamah, naročito na ekonomskom planu.

- Korejske kompanije prepoznale su Srbiju kao dobro mesto za ulaganja, a želimo da otvorimo još više prostora za nove investicije, povezivanje naših privreda i konkretne zajedničke projekte.

- Razgovarali smo i o intenziviranju političkog dijaloga i češćim kontaktima između naših zemalja, kao i o učešću Republike Koreje na EXPO 2027 u Beogradu.

- Ambasadoru Gun-Ðongu želim uspešan mandat i mnogo dobrih rezultata u daljem približavanju Srbije i Republike Koreje, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je primio akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Republike Koreje Hong Gun Ðonga.