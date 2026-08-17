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Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija oglasilo se povodom smene Nebojše Bojovića i Vladana Đokića sa dužnosti predsednika i člana Upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam. Ministarsvo je u sopštenju navelo da su Bojović i Đokić smenjeni "u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima, na obrazložen predlog koji je Ministarstvo uputilo Vladi Srbije, a zbog zapostavljanja dužnosti i zanemarivanja interesa Republike Srbije prilikom odlučivanja i političkog delovanja koje narušava naučni integritet Instituta".

Ministarstvo je osudilo svaku zloupotrebu redovnih poslova ovog resora u dnevno-političke svrhe, odnosno pripisivanje političke pozadine ovim kadrovskim promenama i smatra suvišnim svako, kako je navedeno, javno izraženo lažno dušebrižništvo.

"Ministarstvo je ovakav predlog sačinilo isključivo u cilju zaštite integriteta i kvaliteta naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji, koja je, u pojedinim institutima, predugo bila talac partikularnih interesa i političkih ambicija neodgovornih rukovodilaca i članova upravnih odbora, koji su svojim delovanjem ugrozili interese Republike Srbije kao osnivača i time izneverili ukazano im poverenje da obavljaju ove javne funkcije.

Kadrovskim promenama u prethodnom periodu na Institutu za arhitekturu i urbanizam, kao i svim ostalim naučnoistraživačkim organizacijama, Ministarstvo pokušava da obezbedi da sastav organa upravljanja ovih institucija bude utemeljen isključivo na naučnim dostignućima i posvećenosti profesiji, kao i interesima osnivača.

Ministarstvo osuđuje svaku zloupotrebu redovnih poslova ovog resora u dnevno-političke svrhe, odnosno pripisivanje političke pozadine ovim kadrovskim promenama i smatra suvišnim svako javno izraženo lažno dušebrižništvo" saopšteno je.