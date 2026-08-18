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Protivnici aktuelne vlasti - rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić i prorektor Nebojša Bojović - za dve i po godine, koliko su bili član i predsednik Upravnog odbora (UO) Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) - primili su ukupno 4.830.985 dinara iz državne kase! IAUS ima status naučne ustanove od nacionalnog značaja, osnivač je Republika Srbija, pa je samim tim ovaj institut - državni.

Baš kao i država protiv čije su aktuelne vlasti i Đokić i Bojović.

Rektor je nezvanični lider "studentske liste", političkog pokreta nastalog na blokiranim fakultetima nakon tragedije u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. Bojović je i profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, koji je takođe bio u blokadi.

Njihov angažman u okviru IAUS trajao je koliko i nezakonite blokade i protesti protiv države, koje su i rektor i prorektor podržali, dok su istovremeno primali visoke apanaže od te iste države.

Mnogo je

Prema dokumentaciji koju je dobila naša redakcija, reč je o prihodima koji su bili dodatni u odnosu na plate i druga primanja koje su Đokić i Bojović ostvarivali po osnovu svojih univerzitetskih funkcija i akademskog angažmana.

Vladan Đokić je kao član Upravnog odbora Instituta 2024. godine primio 674.533 dinara. Te godine Upravni odbor održao je sedam sednica. Godinu kasnije, kad je održano osam sednica, Đokiću je po osnovu ove funkcije isplaćeno 844.344 dinara, dok je tokom 2026. godine, u kojoj je zabeleženo šest sednica, primio još 593.496 dinara.

Vladan Đokić, član UO IAUS: 2024. godina: 674.533 dinara 2025. godina: 844.344 dinara 2026. godina: 593.496 dinara Ukupno (2024-2026): 2.112.373 dinara

Ukupno je Đokiću za period od 2024. do 2026. po ovom osnovu isplaćeno 2.112.373 dinara.

Još veći iznos primio je Nebojša Bojović, koji se nalazio na mestu predsednika Upravnog odbora. Njemu je 2024. godine isplaćeno 858.090 dinara, naredne godine 1.070.568 dinara, a tokom 2026. još 789.954 dinara. Ukupna primanja Bojovića po osnovu funkcije predsednika Upravnog odbora u posmatranom periodu iznosila su 2.718.612 dinara.

Nebojša Bojović, predsednik UO IAUS: 2024. godina: 858.090 dinara 2025. godina: 1.070.568 dinara 2026. godina: 789.954 dinara Ukupno (2024-2026): 2.718.612 dinara

Zbirno, dvojica visokih funkcionera Univerziteta u Beogradu primila su, prema podacima dostavljenim Kuriru, gotovo 4,83 miliona dinara, dok je Upravni odbor u istom periodu održao 21 sednicu.

A koliko su radili za ove pare, najbolje govori broj sednica UO Instituta za arhitekturu i urbanizam koje su održane:

2024: sedam sednica

2025: osam sednica

2026: šest sednica.

Sam broj sednica, naravno, ne znači da se celokupan rad članova Upravnog odbora svodio isključivo na prisustvo zvaničnim zasedanjima, niti da su naknade nužno obračunavane po sednici. Međutim, taj podatak predstavlja važan pokazatelj obima formalnog zasedanja ovog tela i dobija posebnu težinu kad se uporedi s visinom isplaćenih naknada.

Angažman u UO Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije trajao je uporedo s blokadama Univerziteta u Beogradu i većine državnih fakulteta u Srbiji, koje su od početka podržali određeni dekani, prodekani, profesori, pa i rektor Vladan Đokić, koji je postao prvo nezvanični lider "studentskog pokreta", koji je vrlo brzo prerastao u političku opciju, a političke aktivnosti vođene su na blokiranim fakultetima. Na kraju je i sam Đokić potvrdio da je jedan od kandidata na "studentskoj listi" za vanredne parlamentarne izbore.

Kadrovske promene

Upravo su političko delovanje Vladana Đokića i Nebojše Bojovića, kao i njihovo "zapostavljanje dužnosti" bili razlozi što su razrešeni dužnosti predsednika i člana Upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam. Kako je saopštilo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, prorektor za međunarodnu saradnju i rektor Univerziteta u Beogradu razrešeni dužnosti u Upravnom odboru Instituta za urbanizam i arhitekturu, "u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima, na obrazložen predlog" koji je to ministarstvo uputilo Vladi Srbije.

Saopštenje Ministarstva nauke Foto: Ministarstvo nauke tehnološkog razvoja i inovacija

- Ministarstvo je ovakav predlog sačinilo isključivo u cilju zaštite integriteta i kvaliteta naučnoistraživačke delatnosti u Srbiji, koja je, u pojedinim institutima, predugo bila talac partikularnih interesa i političkih ambicija neodgovornih rukovodilaca i članova upravnih odbora, koji su svojim delovanjem ugrozili interese Srbije kao osnivača i time izneverili ukazano im poverenje da obavljaju ove javne funkcije - piše u saopštenju.

Ministarstvo je osudilo "pripisivanje političke pozadine" tim kadrovskim promenama.

- Kadrovskim promenama u prethodnom periodu na Institutu za arhitekturu i urbanizam, kao i svim ostalim naučnoistraživačkim organizacijama, ministarstvo pokušava da obezbedi da sastav organa upravljanja ovih institucija bude utemeljen isključivo na naučnim dostignućima i posvećenosti profesiji, kao i interesima osnivača - navodi se u saopštenju.

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić redovan je profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, dok je Bojović, koji je bio predsednik Skupštine preduzeća "Infrastruktura železnice Srbije" kad je 1. novembra 2024. godine godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu pala nadstrešnica i usmrtila 16 ljudi, redovan profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.