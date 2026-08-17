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Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić i prorektor Nebojša Bojović, koji su u proteklom periodu bili među najistaknutijim predstavnicima univerzitetske uprave u oštrom sukobu sa državnim vlastima, istovremeno su zadržali funkcije u Upravnom odboru Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije i po tom osnovu, prema podacima dostavljenim Kuriru, od 2024. do 2026. godine primili ukupno skoro 5 miliona dinara, odnosno tačno 4.830.985 dinara.

Reč je o prihodima koji su bili dodatni u odnosu na plate i druga primanja koja su Đokić i Bojović ostvarivali po osnovu svojih univerzitetskih funkcija i akademskog angažmana.

Vladan Đokić je kao član Upravnog odbora Instituta 2024. godine primio 674.533 dinara. Te godine Upravni odbor održao je sedam sednica.

Godinu kasnije, kada je održano osam sednica, Đokiću je po osnovu ove funkcije isplaćeno 844.344 dinara, dok je tokom 2026. godine, u kojoj je zabeleženo šest sednica, primio još 593.496 dinara.

Vladan Đokić, član UO Instituta za arhitekturu i urbanizam: 2024. godina: 674.533 dinara 2025. godina: 844.344 dinara 2026. godina: 593.496 dinara Ukupno za dve godine: 2.112.373 dinara

Ukupno je Đokiću za period od 2024. do 2026. godine po ovom osnovu isplaćeno 2.112.373 dinara.

Još veći iznos primio je Nebojša Bojović, koji se nalazio na mestu predsednika Upravnog odbora.

Nebojsa Bojović, predsednik UO Instituta za arhitekturu i urbanizam: 2024. godina: 858.090 dinara 2025. godina: 1.070.568 dinara 2026. godina: 789.954 dinara Ukupno za dve godine: 2.718.612 dinara

Njemu je 2024. godine isplaćeno 858.090 dinara, naredne godine 1.070.568 dinara, a tokom 2026. još 789.954 dinara.

Ukupna primanja Bojovića po osnovu funkcije predsednika Upravnog odbora u posmatranom periodu iznosila su 2.718.612 dinara.

Zbirno, dvojica visokih funkcionera Univerziteta u Beogradu primila su, prema podacima dostavljenim Kuriru, gotovo 4,83 miliona dinara.

A koliko su radili za ove pare najbolje govori broj održanih sednica Upravnog odbora (UO) Instituta za arhitekturu i urbanizam:

2024: 7 sednica

2025: 8 sednica

2026: 6 sednica, dok je Upravni odbor u istom periodu održao 21 sednicu.

Kada se podvuče crta, država Srbija je Đokiću i Bojoviću isplatila skoro 5 miliona dinara u protekle dve i po godine samo za sedenje u Upravnom odboru. Dok su sa jedne strane uzimali milionske apanaže i bez srama inkasirali državni novac, sa druge su aktivno učestvovali u pokušajima rušenja te iste države i podržavali blokaderski haos na ulicama.

Ali funkcija i naknada u Upravnom odboru Instituta nisu se odricali.