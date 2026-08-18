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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u oktobru u bolnice u Srbiji stići inovativni lekovi koji će omogućiti bolje lečenje bolesti kao što je kancer.

- To će da bude i za kancer dojki i za rak pluća i za jetru i bešiku, za sve stižu najinovativniji i najbolji lekovi na svetu. Ne može uvek da spase, ali pruža nadu i u jednom značajnom procentu će spasavati živote ljudi. Time povećavamo kvalitet života ljudi, jeftiniji su im lekovi, ali osim toga spasavamo živote ljudi u značajnoj meri. Koliko će ovo našoj deci da omogući bolje lečenje, lakše lečenje i lakši rad i našim lekarima i medicinskom osoblju, to je neverovatno - rekao je Vučić tokom obilaska radova na izgradnji dečje klinike Tiršova 2.

Podsetio je da su prethodnih godina završeni Klinički centar Srbije, Klinički centar Vojvodine, Klinički centar Niš i naveo da će Tiršova 2, sa opremom, koštati 150 miliona evra.

- Brdo para. I posle toga, kad završimo sve ovo, i endokrinologiju kada završimo, onda će da nam ostane da razmišljamo i da krenemo da radimo veliku onkološku kliniku, ali da pre svega uzmemo najinovativnije metode lečenja, sve lekove koji u svetu postoje, a da razgovaramo tu i sa Rusima i Kinezima i Izraelcima i Amerikancima i Englezima, sa svima, i da sve platimo - rekao je Vučić.

On je ukazao na potrebu da se konstanto održavaju zdravstveni objekti, poput objekata primarne zdravstvene zaštite, odnosno domova zdravlja.

- Tu moramo da radimo manje radove, a češće radove. Ono što smo mi naučili: izgradimo sportsku halu i više nikad ne obnavljamo. Ja vas sad pitam, šta ćemo da radimo sa Arenom za dve godine? I šta god vi pričali, kako god pričali, najbolje će da bude da damo bilo kome na koncesiju, tender - plati 50 miliona evra obnovu, pa upravlja Arenom narednih 20, 30 godina i pravi događaje. Jer mi sve naučimo da izgradimo, pa ne održavamo - rekao je predsednik.