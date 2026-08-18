Nikakav to nije nož, to je sve politika

Nikakav to nije nož, to je sve politika

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Odluka Socijalističke partije Srbije da samostalno izađe na izbore ne predstavlja razlog za dramu. Srpska napredna stranka nastojaće da tu partiju pobedi kao i sve druge političke rivale, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je prokomentarisao da svako ima pravo da bira svoj politički put i naglasio da je odluka SPS jasan signal da će SNS morati samostalno da pobedi na izborima, kao i da posle izbira ne očekuje ničiju pomoć.

Prethodno je predsednik SPS Ivica Dačić izjavio da će njegova stranka izaći samostalno na izbore, kao i da je Glavni odbor u julu jednoglasno podržao njegovu najavu da će socijalisti samostalno izaći na predstojeće parlamentarne izbore i da će imati svog predsedničkog kandidata.

Moramo ubedljivije

- Želim im svu sreću. Mi ćemo se boriti da ih pobedimo, kao i sve druge. Svako ima pravo da bira svoj politički put. Oni su, što se parlamentarnih izbora tiče, uvek izlazili samostalno. Nije to neka novina. I ne vidim zbog čega bismo mi imali nešto protiv. I kad smo razgovarali ranije, kad smo imali bliži ili zajednički pristup, uvek smo se dvoumili da li da idemo zajedno ili odvojeno, kako može da se privuče više glasova. Ovog puta nije reč o tome, da budem sasvim otvoren - izjavio je Vučić tokom obilaska radova na sanaciji i adaptaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo (GAK) i radova na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2.

On je rekao da će SNS morati sam da pobedi na izborima i da samostalno osvoji 46 odsto glasova da bi imao više od 125 poslanika u Narodnoj skupštini.

- Izvesno je, čini mi se, da bismo mogli da računamo na saradnju s partijom Ištvana Pastora (SVM), to su naši tradicionalni partneri, koji uvek drže reč i prema kojima mi uvek držimo reč. Ali jasno je, takođe, da mi moramo da se potrudimo i da moramo da pobedimo ubedljivije nego što smo mislili. Da li ćemo uspeti ili ne, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, ne vidim razlog za bilo kakvu preteranu dramu. Mi smo razumeli sve, znamo šta nam je posao, znamo koliko truda i energije moramo da uložimo - poručio je Vučić.

April 2026: Ivica Dačić s članovima SPS na konsuktacijama kod Vučića Foto: Marko Karović

On kaže da je SPS izuzetna partija za poštovanje i da su oni koji glasaju za tu partiju patriotski i državotvorno orijentisani, kao i da će sami birati svoj put u budućnost.

- Inače, nemam nikakav problem u razgovorima sa svima njima i onim čime sam bio iznenađen, ne bih o tome javno govorio, ne bi bilo fer. Nikome ne zatvaramo vrata, ali da li očekujemo nečiju pomoć posle izbora, ne očekujemo. Jasno će nam biti da, ukoliko sami nemamo većinu, da smo većinu izgubili. I to ljudi u Srbiji takođe treba da budu svesni, najčistije moguće - naglasio je predsednik.

Nema noža u leđa

Kako je objasnio, SNS nije tzv. studentska lista da zabranjuje ljudima da izlaze na izbore ili da vrši bilo kakav pritisak. Na pitanje da li to što je funkcioner SPS Branko Ružić pozdravio ovakvu odluku SPS znači da je Ružić potpuno preuzeo kontrolu nad strankom, kako neki mediji spekulišu, Vučić je rekao da nije saglasan s tim da je Ružić preuzeo SPS i dodao da Ružić u toj partiji ima uticaja koliko i pre godinu i po.

- Samo su oni vešto igrali tu igru lažnih komisija, statutarnih, ovakvih, onakvih, i priča za malu decu, kako bi uvek mogli da budu neka vrsta "kingmejkera", neko ko će da se opredeli jednog dana za jednu ili drugu stranu - naveo je Vučić.

Upitan da prokomentariše medijske navode da mu je Dačić "zabio nož u leđa", Vučić je rekao da odluku SPS ne posmatra tako.

Kako kaže, Dačić je iskusan političar koji je prošao svašta i s kojim je zajedno radio i gradio.

- Sad će svako ko bude imao potrebu da izađe na izbore imati potrebu i da nešto kaže protiv SPS, poput Rasima Ljajića - dodao je Vučić.

On je naglasio i da vodi drugačiju politiku, zasnovanu na opredeljenjima, principima i sadržaju, a ne na tome kako biti na vlasti.

- Ja ne želim da budem na vlasti, a da moram da imam blokaderske principe ili da sarađujem s njima. Da vodim politiku Pola Pota, u kojoj će svako drugačije mišljenje da bude zabranjeno, ja to ne želim. Ne želim da imam bilo kakvu fotelju ako ne možemo da sprovodimo onu politiku za koju smatramo da je najbolja za državu Srbiju - zaključio je Vučić.