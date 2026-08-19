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Analitičar i novinar Uroš Piper oštro je kritikovao najnovije objave pojedinih blokaderskih javnih ličnosti na društvenim mrežama, ocenivši ih kao direktne pretnje pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Piper je na početku obraćanja pročitao dva tvita:

- Zbog terora nad građanima Srbije panduri će uskoro stanovati u kasarnama, van gradova. Sami su izabrali. I drugi - jednom sam već gledao kako policija dobija batine, kako mole za milost, vrište, pokazuju dečije slike. Neki građani su ih tada spasili - ovo su reči danas penzionera, a nekada urednika na Radio Beogradu, Slobodana Stupara, novinarske vedete blokaderskog pokreta.

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Piper je ukazo da se Stupar odlično kotira u drugosrbijanskim krugovima i da je to čovek koji je decenijama plaćen od strane svih nas kao budžetski korisnik.

- To vam je slika i prilika današnje blokaderske Srbije. Je l’ on to preti pripadnicima MUP-a Srbije? Tužioci, hoćete li učiniti nešto da zaštitite svoje kolege policajce ili ništa. Umesto da ponude program, ideje, da kažu šta bi drugačije, bolje uradili od onoga što radi današnja vlast, oni pišu kako će neko moliti za milost, kako se neko sakrivao. Zato su nam potrebni izbori, da se metlom počisti celokupna drugosrbijanska blokaderska scena. Od njihovih tviteraša, do Đokićeve liste na izborima - zaključio je Piper.

Kurir Politika

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