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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao Toplički okrug, gde je imao prilike, između ostalog, da porazgovara i sa najmlađim članom porodice Veljić u Blacu. 

Hoću, hoću, hoću paradajz - rekao je dečak, čime je uspeo da nasmeje predsednika koji je odgovorio: "Daj mu da jede". 

- Ko bolje sluša, Sara ili Filip? Muž najviše, najbolje - našalio se s porodicom, a potom i upitao: "Šta je vama ovde najpotrebnije, u celom mestu?" — jer je, kako je rekao, došao da pomognem

- Samo da ima malo više radnih mesta, tako da možda se zaposlimo na nekom... - odgovorio je domaćin. 

"Da imaš dodatna primanja!"

- U stvari, da možeš da radiš poljoprivredu, ali da možeš da radiš još jedno 6-7 sati i negde u firmi, pa da imaš dodatnu primanja. Nego da Filip dobije brata i Sara još jednu sestru, i to je to, ako Bog da. A lako ćemo mi za kuću da dodatno pomognemo. 

Kako je tekao razgovor, pogledajte u nastavku: 

- Paradajz je zakon - naveo je predsednik u opisu videa. 

Kurir.rs

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