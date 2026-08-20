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Foto: Kurir

Spajić s evrlo brzo oglasio na Iksu, ali njegiva objava nema nikakve veze sa aktuelnom temom.

Milojko Spajić nije demantovao dokumenta Ministarstva odbrane Srbije koja ga označavaju kao rezervistu Vojske Srbije, a koja je objavio Milan Knežević, već se fokusirao na lične prozivke lidera DNP

- Tužno je gledati čoveka koji je u prošlosti nesporno bio retorički talentovan i zanimljiv kako bespogovorno izvršava zadatke svog (ne)formalnog šefa iz Beograda, u nameri da na sve načine uspori evropski put sopstvene zemlje. Ali, svak' ima pravo na svoje favorite u susjednoj zemlji: moji su najbolji sportisti i sportistkinje na svetu koje je Srbija dala, dok je gospodin Knežević oduševljen trilingom koji nosi slična prezimena: Vučić, Vučević i Vučičević - napisao je Spajić na Iksu.

Podsetimo, lider Demokratske narodne partije Milan Knežević danas je vanrednoj pres konferenciji ekskluzivno objavio dokumenta Ministarstva odbrane Srbije, u kojima se navodi da je premijer Crne Gore Milojko Spajić rezervista Vojske Srbije.

- Crna Gora ima premijera koji je pripadnik Vojske Srbije, koja je vojno neutralna, dok je Crna Gora članica NATO saveza. Istovremeno je na čelu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Dokumentaciju sam dobio od razočaranih članova PES-a, koje je Spajić odbacio kao krpu, kada mu više nijesu trebali - rekao je Knežević, i pitao predsednika Crne Gore Jakova Milatovića da li ima ove informacije.

Objavljivajem ovih podataka, kaže Knežević, stekli su se uslovi da Spajić danas podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama.