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Bivši tzv. predsednik lažne države Kosovo i lider nekadašnje OVK Hašim Tači izjavio je da očekuje da bude proglašen nevinim po svim tačkama optužnice u tekućem suđenju protiv njega pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu.

Na pitanje kakva su njegova očekivanja, Tači je rekao da očekuje da bude oslobođen svake tačke optužnice.

- Nemam šta da dodam argumentima odbrane, kao ni svom završnom govoru u sudnici - rekao je Tači za Dukađini, a prenosi Kosovoonline.

Upitan da li žali zbog inicijative za osnivanje Specijalizovanih veća sa sedištem u Hagu, Tači je odgovorio da ne žali, ali je kritikovao način na koji je, prema njegovim rečima, korišćena volja kosovskih institucija.

- Ne, ali nisam verovao da će volja izabranih predstavnika naroda Kosova biti tako brutalno zloupotrebljena - naglasio je on i govorio da o mogućnosti da će proces imati uticaj i van njegovog slučaja;

- Neće biti inkriminacije međunarodnih lica. Ali da li će to imati uticaja na napredak međunarodne pravde? Naravno da hoće, i to ne malo.

Osvrćući se na optužbe Specijalizovanog tužilaštva da je njegov povratak iz dijaspore uticao na rast i masovizaciju OVK, Tači je rekao da su njegovi postupci deo šire posvećenosti Albanaca iz dijaspore.

- Sada me optužuju da je moj povratak iz dijaspore uticao na rast i masovizaciju OVK. Uradio sam ono što su mnogi mladi Albanci iz dijaspore radili tokom nedelja i meseci otpora. Nisam doneo otpor u koferu sa Zapada na Kosovo - rekao je Tači u intervjuu za Debat Plus.

Bez komentara o Kurtiju

Hašim Tači i Aljbin Kurti Foto: AP

Na pitanje kako gleda na činjenicu da premijer tzv. Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti nije posetio nijednog od četvorice bivših vođa OVK u Hagu, Tači je odgovorio da ne želi da se bavi raspoloženjima ili ponašanjem drugih. On je odlučio i da ne komentariše pristup tzv. kosovske vlade Specijalizovanim većima.

Tači je kazao da je 2004. godine kada su bile tenzije na severu Kosova sprečena moguća eskalacija situacije sa Srbijom te da je 2004. godine, kada je na Kosovu došlo do Martovskog pogroma, bio u zvaničnoj poseti Sjedinjenim Državama. Prema njegovim rečima, vratio se na Kosovo prvim avionom iz Vašingtona, preko Beča i odmah otišao u naselje Veternik u Prištini, gde se okupio veliki broj demonstranata.

- Priložio sam poruke za smirivanje i da se ljudi vrate svojim kućama - rekao je Tači u intervjuu za Dukađini i ocenio da su neredi iz marta 2004. godine naneli veliku štetu Kosovu, naglašavajući da su se Kfor i Unmik suočili sa ozbiljnom situacijom.

- KFOR se skoro predao pred demonstrantima. Unmik je postao nefunkcionalan. Ono što nam je Beograd godinama pokušavao pripisati, tada smo se samoidentifikovali. Ništa gore se nije moglo desiti Kosovu - izjavio je.

Tači je, govoreći o Rambujeu, rekao da su na početku konferencije pitanja referenduma o Kosovu i transformacije OVK bila neprihvatljiva za međunarodne faktore. Prema njegovim rečima, samo nekoliko sati pre kraja konferencije, kosovska delegacija je uspela da obezbedi obavezu Sjedinjenih Država da će nakon tri godine narod Kosova moći da izrazi svoju volju za budućnost Kosova.

- Do nekoliko sati pre kraja dela konferencije u Rambujeu, bila je iluzija da se tako nešto može ostvariti - rekao je Tači i ocenio da je "kombinacija referenduma, raspoređivanja Natoa i transformacije OVK stvorila osnovu za razvoj događaja koji je usledio":

- Referendum za narod Kosova je osigurao nezavisnost posle tri godine. Raspoređivanje Natoa značilo je da bezbednost i odbrana prelaze pod međunarodnu nadležnost. Transformacija OVK stvorila je mogućnost osnivanja vojske Kosova.

Pripadnici terorističke OVK Foto: ERIC FEFERBERG / AFP / Profimedia

Tači je rekao da je Srbija shvatila da sporazum vodi Kosovo ka nezavisnosti i da ga je zbog toga odbacila. Govoreći o odluci da prihvati sporazum, Tači ju je opisao kao jednu od najtežih i istovremeno najponosnijih odluka u svom životu.

- Odluka da se prihvati sporazum u Rambujeu bila je jedna od najtežih, ali i najponosnija u mom životu. Gotovo nemoguća, ali neophodna. Nisam bio siguran da li potpisujem slobodu Kosova ili svoj kraj ili oboje - rekao je i dodao da kosovska delegacija nije mogla da zahteva da sporazum odmah ispuni sve zahteve tzv. Kosova:

- Prihvatili smo sporazum, iako nije odmah ispunio sve naše legitimne zahteve. Završetak procesa se pokazao savršenim.

Govoreći o svom odnosu prema oružju i uniformi, izjavio je da nikada nije bio njihov pristalica.

- Lično, nikada nisam bio pristalica vojne uniforme, uvek sam mrzeo oružje, ali šta smo mogli, Srbija nam je bila na umu. Postali smo borci, segmenti celog kosovskog društva, sa njima ili bez njih - kazao je Tači.