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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je odgovorila organizaciji CRTA koje ja danas objavila na Iksu da je "izborni inženjering na delu" i da se "tajming, pravila i nivo raspisivanja izbora podešavaju se u korist stranaka na vlast".

Brnabićeva im je poručila da ne veruju u sopstvena istraživanja javnosti i da su uspeli da se profilišu kao organizacija koja je neopterećena moralnim načelima i bilo kakvom odgovornošću!

- Vi CRTA ste uspeli da se profilišete kao organizacija apsolutno neopterećena moralnim načelima i bilo kakvom odgovornošću. Pravite spikove i time targetirate ljude, obmanjujete narod o zvučnim topovima i vorteksima, objavljujete istraživanja prema kojima tzv. studentska lista sigurno pobeđuje na izborima sa 44,9 odsto glasova, dok bi za SNS glasalo, prema vašim istraživanjima, 35,7 odsto građana, sasvim otvoreno i direktno podržavate one koji mesecima viču "Kukavice, raspiši izbore"! I onda, kada jedina nadležna institucija za raspisivanje izbora, predsednik Republike Aleksandar Vučić raspiše izbore, onda ga optužujete što to radi "bez jasnih kriterijuma i neopterećen obrazloženjima"?!? - napisala je Brnavić na društvenoj mreži "X" i dodala:

- Pa ni vi ne verujete vašim istraživanjima, jer da verujete, sada biste slavili, a ne biste kukali kako je "tajming izbora u korist vlasti"! Ima predsednik Vučić jasan kriterijum za raspisivanje izbora - tražili ste, omogućio vam je. Video je vaše istraživanje prema kome njemu niko ne veruje, niko ga ne podržava, svi su nesrećni, i svi ti isti plaču od sreće kad vide blokadere. Kad je sve to video, nije bežao od izbora, kako ste najavljivali, već je dao tačan datum kad će biti, da vas ne iznenadi, da se spremite, kad već pobeđujete sigurno. Slavite, nemojte da kukate. Verujte makar vi sami u vaša istraživanja.