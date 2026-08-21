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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ovog meseca, u avgustu, već imao 64 TV uključenja uživo, oborivši svoj lični rekord iz marta 2025. godine kada je imao 61 uključenje, objavio je Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), prenosi blokaderski tabloid "Danas".

Ajde?!

Jel tačno prebrojala CRTA tamo u 'ladovini svog poslovnog prostora ili nekom kafiću u krugu dvojke baš sva uključenja predsednika Srbije koji je bio baš tamo gde i treba - s narodom Srbije?

Tekst u Danasu Foto: Danas printscreen

Evo zamišljamo ovu klimatizovanu elitu kako u svoje teftere ili telefone, maksimalno rashlađeni i neopterećni svakodnevicom, pedantno udaraju recke:

"Evo ga, 62. put! Piši, i 63! Ma oborio je rekord iz marta! Uh, kako smo ga uhvatili da obara rekorde, kakvi smo kraljevi. Aj nek nam stane na crtu ovde ispod klime!" - govorili su ushićeno brojači Vučićevih uključenja, dok su poručivali treći produženi espresso i limunadu s (h)ledom.

Zaista je fascinantno s kolikom posvećenošću Nevladin sektor i dežurni kritičari (što bi narod rek'o "oni što stalno nešto smatraju") prate svaki korak i svaku reč predsednika. Kada bi bar pola te energije i radnog elana uložili u to da stvarno izađu na teren, obiju đonove po prašini i popričaju sa poljoprivrednikom u Šumadiji, radnikom na jugu Srbije, pa i decom koja dođu da predsednika upitaju ga i za svoje probleme, velike i teške...

Ali lakše je, naravno, sedeti pod klimom dok je napolju plus 40 i izigravati statistički zavod za televizijska gostovanja.

A ova brojka koju ste uz espreso upisivali je takođe brojka za tempo i posvećenost poslu i državi koje predsednik Srbije pokazuje iz dana u dan.

Biti na terenu na plus 40 stepeni, razgovarati sa stotinama ljudi dnevno, rešavati konkretne probleme na licu mesta i držati fokus na razvoju zemlje zahteva ogromnu energiju, izdržljivost i čeličnu volju.

Nema hladovine, hladne ceđene i "makijata" kad si tamo gde je najteže - među narodom,, na suncu, prašini, gradilištima...

Nije to samo obavljanje funkcije, to je primer kako se bori za svoju zemlju i kako se pokazuje poštovanje prema narodu koji te je izabrao. Takav radni elan i neumorna prisutnost na terenu zaslužuju svaku pohvalu, bez obzira na to šta dežurni brojači/smatrači u svojim sveskama zabeležili.

E, ali ako vam niko nije rekao: stvarno vam niko ne brani da se i vi uključite! Izađite na plus 40, krenite po Srbiji, progovorite s ljudima, ponudite neko rešenje, će izađete onda i vi na televizoru.

Vrata širom zemlje su vam otvorena, mikrofon je tu, a i narod je tamo gde je uvek bio - na suncu i u radu.

Izađite, pa onda neka neko meri i vaše prolazno vreme!

Jer ta 64 espresa koje ste popili za 18 dana jesu rekord, ali budimo realni, kad podvučemo CRTU, nije to za neku pohvalu. Malo je i blam...