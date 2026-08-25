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Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da je najvažnije da u požaru na Deliblatskoj peščari zbog ogromne borbe vatrogasaca, Vojske Srbije, vatrogasnih dobrovoljnih društva nije izgubljen nijedan život.

Važno je i, kako je istakla ministarka Pavkov, da nijedna vrsta životinjska nije ugrožena.

- Ovo područje je vrlo značajno za biodiverzitet Srbije, poseduje i šumske ekosisteme koji su 1818. godine krenuli da se sade. Ono što je najveća vrednost su ove travnate autohtone vrste, koje su bile kao šibica. Tu ćemo se truditi da definišemo i počeli smo da pravimo plan koji će biti spreman kada MUP kaže požar je ugašen - rekla je Pavkov gostujući na RTS .

Ona je navela da, prema informacijama sa terena, to nikada nisu ljudi videli.

- Upravljači su na vreme gradili protiv požarne puteve, proseke, u dužini od 60 kilometara. Vatra je ipak uspela da pređe na drugu stranu, šišarke su letele. Područje Deliblatske peščare je stavljeno pod zaštitu državu, u skladu sa zakonom o zaštiti prirode. Svaka elementarna nepogoda koja dovede do promene stanja na terenu ne može biti preduslov za promenu namene zemljišta ili da bilo ko kaže da ovo ne može biti zaštićeno područje. To je nedvosmisleno kao što sam ja rekla, predsednik države, kolege iz Vlade. Krivo mi je što se stavlja akcenat na manipulacije, dezinformacije. Utrkuju se ko će sa kog profila šta da podeli. Mi se ovde bavimo suštinom - gašenjem požara i sanacijom - navela je Pavkov.

00:46 Požar u Deliblatskoj peščari Izvor: MONDO

Odmah su, kako je rekla Pavkov, uključeni Uprava za šume, Ministarstvo poljoprivrede.

- Ideja je da taj plan bude do šireg plana obnove ekosistema. Već juče smo imali onlajn sastanak. Moramo da dobijemo zvaničnu informaciju MUP-a, onda dronovima radimo monitoring terena. Što se tiče budžeta, ja sam najavila da nam je ostao deo sredstava, a napravićemo novi konkurs. Nabavili smo naprknjače, kao malu pomoć. A potrudićemo se do 2031. godine, ali i da taj plan bude dugoročniji. Pet do 10 godina je minimum. Nacionalni inteligentni monitoring je bio izuzetno efikasan. Da nismo imali taj sistem ne bi MUP pravovremeno da reaguje. Ovo je pravi dokaz da je država na vreme razmišljala. Bez ovakvih upozorenja ne možemo da pravovremeno reagujemo. Cirkularni navigator je pandan kupujem prodajem, na jednom ekološkom nivou. Kada nekome ostane bilo šta pri renoviranju, može to nekome drugom da preda. Ovo je vrlo pozitivna mera. Imamo osobu koja prati samo ovu platformu - objasnila je Pavkov.

Juče je, prema rečima ministarke Pavkov, potpisan grant bespovratna sredstva od partnera iz EU.

-To nam je vrlo značajno jer dok mi gradimo sedam regionalnih centara za upravljanje otpadom, ili unapređujemo, ovo je vrlo dobra prilika da pripremamo tehničku dokumentaciju za zatvaranje nesanitarnih deponija. Sredstva su namenjena Pirotskom, Mačvanskom, Kolubarskom i Sremskom okrugu - rekla je Pavkov.