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Lekcija iz odgovorne politike stigla je na adresu opoziciono - blokaderskih krugova koji po ko zna koji put pokušavaju da pridobiju jeftine političke poene na požarima koji su zahvatili Srbiju.

Arhivski snimak iz 2011. pokazao je licemerje opozicije, koji podseća javnost na posledice požara i prirodnu katastrofu koja je Srbiju desila i 2007. godine, u vreme kada je sadašnja opozicija bila tada na čelu države.

U snimku se jasno pokazuju posledice požara iz 2007. godine, kada predsednik Aleksandar Vučić i SNS nisu bili na vlasti, a kada je Deliblatska peščara doživela nezapamćene posledice:

- Visoke temeprature i ovoga leta uzele su veliki danak šumskog bogatstva Srbije. Štete od požara samo u drvnoj masi mere se milionima evra, istovremeno ekološki gubitak za životnu sredinu je neprocenjiv. U Vojvodini zbog specifičnosti tla i niskog rastinja, najveća opasnost od požara preti peščarama.

- Pre nekoliko godina ovde u Deliblatskoj peščari u požaru je stradalo 3.000 hektara pod šumom. Ogromna površina merena desetinama i desetinama kilometara i vrlo često nepristupačan teren umnogome otežavaju odbranu od sličnih katastrofa - podseća se u arhivskom snimku iz 2011. godine na požar koji je zadesio Srbiju 2007.

Na snimku ispod, možete videti kako je izgledalo zemljište nakon požara koji je 2007. godine zahvatio Deliblatsku peščaru.

Deliblatska peščara gorela je više puta u poslednjih nekoliko godina.

Godine 1996. izgorelo je 3.815,4 hektara (od čega oko 2.235 hektara šume, uglavnom pod borovima i bagremom). Ovaj požar se vodi kao najveći pojedinačni šumski požar na ovom području u novijoj istoriji.

- Mi smo predvideli 14 miliona evra za Sektor za vanredne situacije, a oni su tražili da bude 0 dinara. I sad ti koji su to tražili, i koji podržavaju blokadere i opoziciju, sole pamet o opremljenosti Sektora za vanredne situacije. Oni govore da vatrogasci nemaju šlemove, lopate, da naši helikopteri za gašenje požara ne valjaju iako su najbolji u Evropi. Samo da ljudi imaju u vidu sa kako neodgovornim pojedincima imamo posla - rekao je Vučić.