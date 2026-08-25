- Izražavam saučešće porodici gospođe Baonjčetić. To je jedna fantastična, divna žena, naučnik, mnogo toga je učinila za Srbiju. A ljude u javnoj sferi nemojte da delite na dobre ili loše političare, već na dobre i loše ljude. Ovi koji se raduju nečijoj smrti vam samo pokazuju šta bi od ove zemlje napravili. Sećate se da su imali lekare i sestre koji su govorili da neće da leče ćacije. Rekoh ja, talog i mulj isplivaju sa vremena na vreme, ali to prođe pa se vrati na dno - kazao je on.