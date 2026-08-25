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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u okviru posete Rasinskom okrugu, posetiće Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Ćićevac, Varvarin i Kruševac okrug i razgovaraće sa građanima.

Predsednik je odgovarajući na pitanja novinara, među kojima je bilo i pitanje o jezivim porukama blokadera povodom smrti dekanke Medicinskog fakulteta Milice Bajčetić, na šta je Vučić rekao:

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- Izražavam saučešće porodici gospođe Baonjčetić. To je jedna fantastična, divna žena, naučnik, mnogo toga je učinila za Srbiju. A ljude u javnoj sferi nemojte da delite na dobre ili loše političare, već na dobre i loše ljude. Ovi koji se raduju nečijoj smrti vam samo pokazuju šta bi od ove zemlje napravili. Sećate se da su imali lekare i sestre koji su govorili da neće da leče ćacije. Rekoh ja, talog i mulj isplivaju sa vremena na vreme, ali to prođe pa se vrati na dno - kazao je on.

Više o tome šta će predsednik posetiti danas, možete pogledati OVDE.

Podsećamo, nakon vesti da je prof. dr Milica Bajčetić, tek izabrane dekanka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu premunila, na društvenoj mreži Iks osvanuli su morbidni i sramotni komentari u kojima blokaderi otvoreno likuju nad smrću dekanke.

Šokantni komentari blokadera nakon smrti dekanke Medicinskog fakulteta Foto: Printscreen X

Kurir Politika

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