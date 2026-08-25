- Razumem i vaš gnev, jed i bes, moj je veći. Gledam da ne ugrozim mnogo više od onoga što nam je već ugroženo i gledamo da se borimo svim diplomatskim sredstvima i da sačuvamo naše stanovništvo. Bata zna sa kakvim se sve problemima suočavamo, koliko je to kompleksno i muka. Nama sukob sa NATO nije potreban u ovom trenutku i njima da stavimo do znanja da im novi pogrom našeg življa nećemo dozvoliti. Na toj ivici, na kojoj nikada niko nija zadovoljan, da jednu reč izgovorim optužili bi me da želim da ratujem... Ako ne gurate do te ivice onda nemate šansu u pokušaju da očuvate i obezbedite ostanak našeg naroda. Teška je to ivica, proces donošenja odluka je strašno težak. Uvek morate da merite sve - rekao je Vučić.