"NOVI POGROM NAŠEG ŽIVLJA NEĆEMO DOZVOLITI" Vučić o divljanju Kurtija: Borimo se svim diplomatskim sredstvima da sačuvamo naše stanovništvo
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Rasinskom okrugu i razgovara sa građanima.
Vučić je tokom posete selu Stanjevo, odgovarajući na pitanja novinara o ponašanju premijera privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija istakao da razume bes, jed i gnev svih građana zbog njegovog divljanja i dodao da ćemo nastaviti da se borimo svim diplomatskim i mirnim sredstvima da sačuvamo srpsko stanovništvo.
- Razumem i vaš gnev, jed i bes, moj je veći. Gledam da ne ugrozim mnogo više od onoga što nam je već ugroženo i gledamo da se borimo svim diplomatskim sredstvima i da sačuvamo naše stanovništvo. Bata zna sa kakvim se sve problemima suočavamo, koliko je to kompleksno i muka. Nama sukob sa NATO nije potreban u ovom trenutku i njima da stavimo do znanja da im novi pogrom našeg življa nećemo dozvoliti. Na toj ivici, na kojoj nikada niko nija zadovoljan, da jednu reč izgovorim optužili bi me da želim da ratujem... Ako ne gurate do te ivice onda nemate šansu u pokušaju da očuvate i obezbedite ostanak našeg naroda. Teška je to ivica, proces donošenja odluka je strašno težak. Uvek morate da merite sve - rekao je Vučić.
- Ko će majkama da vraća decu u kovčegu, ja to ne bih želeo - kazao je Vučić i dodao da je potrebno na dnevnom nivou donositi odluke koje će značiti opstanak našem narodu na ognjištima, kao i da Srbija može da nastavi razvoj.
Kurir Politika