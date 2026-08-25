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Opština Severna Mitrovica saopštila je da je opštinska inspekcija obustavila radove na rušenju nekoliko objekata u Bošnjačkoj mahali, navodeći da izvođač nije imao važeću dozvolu za njihovo rušenje, dok je, kako navode, tzv. kosovska policija ometala opštinske službenike u vršenju njihovih dužnosti i privela ih u policijsku stanicu.

Odluku o rušenju objekta i gradnji nove višespratne zgrade na istoj lokaciji u severnom delu Mitrovice, donelo je prethodno lokalno rukovodstvo sastavljeno uglavnom od Albanaca.

Na zahtev zabrinutih građana zbog planirane izgradnje stambenih objekata u Bošnjačkoj mahali, Direkcija za inspekciju je reagovala i tražila uvid u opštinsku dokumentaciju, saopšteno je iz Opštine Severna Mitrovica.

- Uvidom u dosije predmeta koji je obrađen od strane prethodnog opštinskog rukovodstva utvrđeno je da je izdata dozvola za rušenje zapravo istekla 18.08.2025. Uvidom u Geoportal Kosova utvrđeno je da je u toku rušenje objekata koji se zapravo nalaze na opštinskoj parceli i za rušenje istih izvođač radova ustvari nikada nije ni dobio dozvolu Opštine. S tim u vezi, opštinska inspekcija je izašla na teren i izvođaču radova naložila momentalnu obustavu bilo kakvih aktivnosti do daljnjeg - objašnjavaju u saopštenju.

Ističu da je apsurd u celoj situaciji postupanje policije, koja umesto da pruži asistenciju opštinskim službenicima, čini sve da ih ometa u vršenju njihovih dužnosti i obaveza i privodi u policijsku stanicu.

Uprkos naredbi inspektora, teškom mehanizacijom objekti su porušeni.

Pravni tim opštine je detaljnim uvidom u predmet, utvrdio sumnju na niz proceduralnih nepravilnosti zbog kojih će opština Severna Mitrovica pokrenuti krivični postupak protiv lica koja su učestvovala u nelegalnim radnjama ovog procesa, podvlači se u saopštenju opštinske vlasti u severnom delu Kosovske Mitrovice.